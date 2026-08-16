Változtatás után: sikeres Eb

– Mit kapott ettől az Európa-bajnokságtól?

– Csupa örömöt – vágta rá Sós Csaba szövetségi kapitány.

– Kifejtené bővebben?

– A tavalyi szingapúri világbajnokságon az volt a gondom, hogy Kós Hubert kétszáz hátját és kétszáz vegyesét leszámítva nem voltak egyéni csúcsaink, Saint-Denis-ben pedig szakajtószám jöttek a rekordok. Ebből azt kell gondolnom, nem sikerült rosszul az évünk.

– Egyszersmind visszaigazolás is önnek, megérte változtatni a válogatási elveken. Akadtak, akik túl szigorúnak ítélték meg a szinteket, illetve az is változás volt, hogy az előző év fő versenyén, jelesül a szingapúri vébén úszott eredmények nem számítottak.

– A szintek erősségére egy adat: ezen az Európa-bajnokságon kilenc olyan szám volt, ahol az általam megjelölt szinttel nem lehetett bejutni a döntőbe, márpedig azt mi már elég korán és elég határozottan kimondtuk, hogy döntőbe jutásra esélyes versenyzőket szeretnénk indítani Saint-Denis-ben.

– Az elmúlt hónapokban azért lehetett érezni a valamivel feszültebb hangulatot az uszodákban, hiszen nem mindenki örült a szigorításnak. Nem ingott meg egy pillanatra sem az elhatározásában?

– Nem. Mégpedig azért, mert nem érzelmi alapon hoztam a döntést, hanem hűvös fejjel – jövőre hetvenéves leszek, talán már képes vagyok rá. Változtatni kellett Szingapúr után. Addig sem dolgoztunk keveset, csak talán nem azon a minőségen, amelyre szükség van. Azért azt megjegyezném, hogy az a tavalyi vébé egy átlagos verseny volt a magyar úszósportban, vagyis voltak hasonlók a múltban. Ugyanakkor tény, hogy ez az Európa-bajnokság pedig kiugró volt.

– Hol a helye a magyar úszósportnak, nem Európában, a világban?

– A párizsi olimpián csak három számot nem nyert meg európai a férfiaknál, vagyis a férfiaknál Európa a világ teteje, mi pedig ott vagyunk a tetején. A lányaink kevésbé eredményesek, ezzel együtt nem mondhatom, hogy gyengék lennének… Pádár Nikolett egy nehéz év után visszajött, Jackl Vivien visszatalált önmagához, csúcsokat úsztak, Ugrai Pannával a váltónk mindig esélyes, Ábrahám Minna felkészülését az ujjtörése jelentősen befolyásolta, és akkor ott vannak a fiataljaink. Higgyék el, sok potenciál van a lányokban is!

– Ha már férfiak, Milák Kristóf újbóli szárnyalása mellett ne menjünk el szó nélkül – hogy látta-látja őt?

– A legnagyobb hír, hogy úszik és versenyez, Milák Kristóf esetében az a meglepetés, hogy nincs semmiféle meglepetés. Hatalmas tehetség, ezt tudjuk, nagy szerencse, hogy összetalálkozott végre azzal az edzővel, akivel együtt is tud dolgozni. Szabó Álmost régről ismerem, a parasportban már megmutatta a kvalitásait, erre Kristóf mellett is szükség van, ám ezúttal emberileg alkotott igazán nagyot Álmos. Korábbi edzői és mi, vezetők pedagógiai kudarcot vallottunk, Álmos nem.

– Ahogy mondta, férfiúszók terén jól állunk, Kós Hubert, Márton Richárd, Sárkány Zalán neve talán az élre kívánkozik, de a többiek is mind remekül teljesítettek.

– Ez a négy fiú ott, a váltódöntőben csodát művelt, csak nézzék meg az arcukat a dobogón… Jó, hogy összeálltak, és jó, hogy van egy Németh Nándink, egy Szabó Szebasztiánunk. Kós Hubert már elért mindent ebben a sportágban, vagyis nyugodtan feszegethette a határait ezen az Eb-n, mert biztosak lehetünk abban, hogy mindezekből ő levonja a megfelelő konzekvenciát. Márton Ricsi szintén egy csoda – kiváló edzővel az oldalán. Négy éve Milák Kristóf előzte meg az Eb-n kétszáz pillangón, ezúttal Léon Marchand, vagyis csak a nagy bölények voltak nála jobbak. De ehhez kellett az a Virth Balázs, akit minden elfogultság nélkül a világ egyik legjobb edzőjének tartok. Ahogyan a Milák, Szabó kettősnél mondtam, siker, nagy siker akkor van, ha edző és tanítványa kompatibilis egymással. Sárkány Zalán szintén nagyot ment, ezzel a névvel találkozunk még jó ideig – Zalán mellett az öccse, Zétény is mutogatja már az oroszlánkörmeit.

– Szóval, elégedett a kapitány?

– Nem szeretem ezt a szót. Örülök. Nagyon.