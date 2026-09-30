Pásztor Flóra bronzérmes lett a katonai vívó-vb-n

A tőröző Pásztor Flóra bronzérmes lett szerdán a vívók katonai világbajnokságán, Veszprémben.
A magyar szövetség tájékoztatása szerint a vb harmadik, utolsó előtti napján a One Veszprém Arénában Pásztor sima győzelmekkel jutott el az elődöntőig, ott azonban egy tussal, 15:14-re kikapott az olasz Carlotta Ferraritól, és a harmadik helyen végzett.
Ez volt a magyarok harmadik érme a katonai vb-n. Kedden a tőröző Dósa Dániel arany-, a férfi párbajtőrcsapat pedig bronzérmet nyert.
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