Nemzeti Sportrádió

Pásztor Flóra bronzérmes lett a katonai vívó-vb-n

2026.09.30. 21:13
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Pásztor Flóra (Fotó: Czinege Melinda)
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vívás katonai vívó-vb Pásztor Flóra
A tőröző Pásztor Flóra bronzérmes lett szerdán a vívók katonai világbajnokságán, Veszprémben.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint a vb harmadik, utolsó előtti napján a One Veszprém Arénában Pásztor sima győzelmekkel jutott el az elődöntőig, ott azonban egy tussal, 15:14-re kikapott az olasz Carlotta Ferraritól, és a harmadik helyen végzett.

Ez volt a magyarok harmadik érme a katonai vb-n. Kedden a tőröző Dósa Dániel arany-, a férfi párbajtőrcsapat pedig bronzérmet nyert.

 

vívás katonai vívó-vb Pásztor Flóra
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