Kovácshegyi Ferenc: Mindig találok magamnak motivációt

Kovácshegyi Ferenc édesapja nagy sportrajongó volt, ezért nem is volt kérdés, hogy bátyját és őt is ebbe az irányra tereli. Az idősebb testvér jégkorongozó lett, Ferencet pedig testnevelőtanára a Széchy Tamás-féle KSI-be irányította, ahol előbb úszni tanult meg, majd vízilabdázó lett.

„Akkoriban Széchy körbejárta az általános iskolákat, és megegyezett a testnevelőkkel, hogy a legügyesebb gyerekeket a KSI-be küldje, ott meg eldöntik majd, pólós vagy úszó lesz belőlük. Második kerületiként a Császár Uszoda volt a legközelebb, tehát minden adott volt ahhoz, hogy ott sportoljak.”

Kovácshegyi ifjúsági országos bajnoki címig jutott vízilabdázóként, ami nem meglepő, ugyanis akkoriban a KSI csapatai szinte minden korosztályban taroltak – a legnagyobb riválisként a BVSC említhető abból az időszakból. Az érettségit követően Szegedre került a tanárképző főiskolára, és a SZEOL-ban folytatta pólóspályafutását.

„Nem én voltam a legnagyobb spíler, nem voltam kezdő, de azért csereként sosem vallottam szégyent” – emlékezett vissza.

A főiskolával párhuzamosan úszóedzői végzettséget is szerzett, majd visszatért Budapestre, az óbudai Fényes Adolf utcai iskolában tanított, mellette a Tipográfiának játszott.

„A Csasziban Széchy jelezte, hogy szívesen dolgozna velem,

örömmel mentem, majd nem sokkal később már főállású edzőként számított rám, így távoztam az iskolából.”

Ha már Széchy: Kovácshegyi úgy véli, a rossz tulajdonságai mellett vannak olyanok, amiket nem lehet elvitatni.

„Abban szerintem mindenki egyetért, hogy a rendszer, amit ő megteremtett, megújította a magyar úszósportot, és generációkra meghatározta azt. A módszereit illető kritikák természetesen jogosak, de fontos, hogy emlékeztessük magunkat a szakmai erényeire is.”

Hosszú éveken keresztül, egészen 1993-ig Széchy mellett dolgozott, aztán katari szövetségi kapitány lett, és csak 1998-ban tért, amikor felkérték arra, hogy Széles Sándorral közösen építésék fel az új, erős utánpótlás-válogatottat.

„Nagyon inspiráló volt Sanyival dolgozni, remek eredményeket értünk el, és megőriztük a szakmai szabadságunkat, nem nagyon engedtük, hogy beleszóljanak a munkánkba. Egyébként a maiakhoz képest szerintem valamivel könnyebb dolgunk volt, ugyanis manapság rengeteg inger éri a gyerekeket, számos helyen kell megfelelniük és teljesíteniük, nem mindenkinek mindene az úszás lesz, ezt el kell fogadnunk. Ebben a felgyorsult, az online térben zajló világban

nagy empátiával kell a gyerekekhez fordulni, én azt hiszem, megértő vagyok a problémáikkal, nehézségeikkel,

és egyáltalán nem irigylem őket, nem lehet könnyű nekik. És ami fontos: semmiképpen nem szabad hibáztatni ezért a mai gyerekeket, ők már ebbe nőttek bele.”

Balról: Széles Sándor, Kovácshegyi Ferenc, Virth Balázs Fotó: Kovács Anikó/MTI

Kovácshegyi 1987 óta tanít a Testnevelési Egyetemen – akkor még főiskolán. Az edzőket képezve úgy látja, kiváló fiatal trénergeneráció nőtt fel az elmúlt évtizedben.

„Nem akarok kiemelni senkit, mert igazságtalan lenne másokkal szemben, de öröm látni, hogy milyen kitűnő szakembereink vannak.

Ráadásul vidéken is megjelennek olyan edzők, akik aztán kimagasló színvonalon dolgoznak.

Erre szerintem büszke lehet a magyar úszósport.”

Kovácshegyi keze alatt olyan kiválóságok fordultak meg, mind Wladár Sándor, Darnyi Tamás, Szabó József, Czene Attila, Gyurta Dániel, de foglalkozott röviden Milák Kristóffal. Az 2012-ben olimpiai bajnoki aranyat nyert Gyurta már a 2004-es athéni játékokon ezüstérmet szerzett, majd sokan, a kívülállók közül úgy látták, elkallódhat az ország talán legígéretesebb mellúszója. Kovácshegyi cáfolta ezt.

„Dani teste akkor jelentős változásokon ment keresztül, de a hozzáállása semmit nem romlott. A Barátok köztben szerepel, ezért azt találgatták egyesek, hogy talán felhagy az úszással, és celeb lesz, de erről szó sem volt. Széles Sanyit dicséri, hogy nagyon gyorsan rájött, mi a gond: megváltozott Dani vízfekvése, és ezt ki kellett javtani. Dani hűséges volt hozzánk a Jövő SC-ben, aztán pedig az eredmények is rendben voltak már.”

A mesteredző a mai napig aktív, az UTE fiataljait oktatja, és azt mondja, még mindig élvezi a munkát.

„Szeretem csinálni, szeretek gyerekekkel dolgozni, mindig találok magamnak motivációt. Jó kollégákkal voltam mindig körülvéve, és ez most sincs másképpen. Az a helyzet állt elő, hogy nagyon hosszú időn keresztül Virth Balázs segített nekünk Széles Sanyival, most viszont fordult a kocka, és én támogatom az ő munkáját. Büszke vagyok rá, Balázst tartom ország egyik legjobb edzőjének.

Igazából a leginkább az hajt, hogy

még a hetvenen túl is tudok segíteni a meglátásaimmal.

Szerencsére gyakran kérik a véleményemet, ami igencsak jólesik.”

(Kiemelt képünk forrása: MÚSZ)