Női NB I: legyőzte a Fradit, ezzel élre állt az ETO FC

Az ETO FC már a mérkőzés korai szakaszában előnybe került Kükedi Laura góljával, aki a második játékrész elején is betalált. A 3–0-s végeredményt Vida Boglárka állította be a ráadásban.

A győriek ezzel a sikerrel pontszámban beérték, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően pedig meg is előzik a Fradit a tabella élén.

NŐI NB I

1. FORDULÓ, bepótolt mérkőzés

ETO FC–Ferencváros 3–0 (Kükedi 9., 52., Vida B. 90+2.)