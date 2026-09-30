Női NB I: legyőzte a Fradit, ezzel élre állt az ETO FC
Szerda este pótolták be a női labdarúgó NB I első fordulójának elhalasztott rangadóját, amelyen az ETO FC simán felülmúlta a Ferencvárost.
Az ETO FC már a mérkőzés korai szakaszában előnybe került Kükedi Laura góljával, aki a második játékrész elején is betalált. A 3–0-s végeredményt Vida Boglárka állította be a ráadásban.
A győriek ezzel a sikerrel pontszámban beérték, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően pedig meg is előzik a Fradit a tabella élén.
NŐI NB I
1. FORDULÓ, bepótolt mérkőzés
ETO FC–Ferencváros 3–0 (Kükedi 9., 52., Vida B. 90+2.)
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