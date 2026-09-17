Hargitay András: Kockánként dőlt össze bennem a világ, de ma már ez is csak egy sztori

„Nemrég voltunk kint Montrealban, az ötvenedik évforduló kapcsán, érdekes élmény volt újra látni az uszodát, látni azt a pályát, az olimpiai falut, és újra átélni az akkori versenyzőtársaimmal… Az ötven év, az sok! – mesélt Hargitay András korábbi nagyszerű úszónk, aki 1972-ben, München bronzérmes lett 400 m vegyen. – Az igazság az, hogy ezt a sportágat is győzelemre játsszák, és később láttam is, hogy csak az elsőre emlékeznek. Amikor ’hetvenhatban negyedikként csaptam a célba, kockánként dőlt össze a világ bennem.”