Nemzeti Sportrádió

Hargitay András: Kockánként dőlt össze bennem a világ, de ma már ez is csak egy sztori

2026.09.17. 11:18
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Hargitay András szerint előbb-utóbb minden csak egy sztori marad (Fotó: NSO Tv)
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olimpia úszás Montreal Hargitay András Magyar Olimpiai Bizottság 400 m vegyes
A melbourne-i, a montreali és az atlantai játékok érmeseit, résztvevőit, legjobbjait köszöntötte szerda este a Magyar Olimpiai Bizottság. Hargitay András az NSO Tv stábjának elmondta, hogy kockánként dőlt össze benne a világ, amikor 1976-ban negyedikként csapott a célba, de ahogy fogalmaz, ma már ez is csak egy sztori.

„Nemrég voltunk kint Montrealban, az ötvenedik évforduló kapcsán, érdekes élmény volt újra látni az uszodát, látni azt a pályát, az olimpiai falut, és újra átélni az akkori versenyzőtársaimmal… Az ötven év, az sok! – mesélt Hargitay András korábbi nagyszerű úszónk, aki 1972-ben, München bronzérmes lett 400 m vegyen. – Az igazság az, hogy ezt a sportágat is győzelemre játsszák, és később láttam is, hogy csak az elsőre emlékeznek. Amikor ’hetvenhatban negyedikként csaptam a célba, kockánként dőlt össze a világ bennem.” 

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