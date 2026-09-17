Hargitay András: Kockánként dőlt össze bennem a világ, de ma már ez is csak egy sztori

A melbourne-i, a montreali és az atlantai játékok érmeseit, résztvevőit, legjobbjait köszöntötte szerda este a Magyar Olimpiai Bizottság. Hargitay András az NSO Tv stábjának elmondta, hogy kockánként dőlt össze benne a világ, amikor 1976-ban negyedikként csapott a célba, de ahogy fogalmaz, ma már ez is csak egy sztori.
„Nemrég voltunk kint Montrealban, az ötvenedik évforduló kapcsán, érdekes élmény volt újra látni az uszodát, látni azt a pályát, az olimpiai falut, és újra átélni az akkori versenyzőtársaimmal… Az ötven év, az sok! – mesélt Hargitay András korábbi nagyszerű úszónk, aki 1972-ben, München bronzérmes lett 400 m vegyen. – Az igazság az, hogy ezt a sportágat is győzelemre játsszák, és később láttam is, hogy csak az elsőre emlékeznek. Amikor ’hetvenhatban negyedikként csaptam a célba, kockánként dőlt össze a világ bennem.”
Legfrissebb hírek
Letartóztatták a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét
Egyéb egyéni
2026.09.14. 18:52
Szántó Dávid: Állítsuk talpra a magyarokat!
Egyéb egyéni
2026.09.07. 08:50
A hónap utánpótlásedzője: augusztus jelöltjei
Utánpótlássport
2026.09.05. 08:58
Nyílt vízi úszás: kezdődik a junior-vb Argentínában
Utánpótlássport
2026.09.02. 15:29