Sárkányhajó-vb: magyar ezüstérmek a nyitó napon

A magyar csapat három ezüstérmet szerzett a kínai Hangcsuban zajló sárkányhajó-világbajnokság szerdai, nyitó napján, a 2000 méteres döntőkben.
A magyar szövetség honlapja alapján a magyar hajó – Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám, Bernáth Eszter, Koczkás Dávid, Adolf Balázs, Matkovics Lili Sára, Kiss Ágnes, Csorba Zsófia, Reményi Gitta és Kirschner Zoltán összeállításban versenyezve – mindössze 66 századdal szorult a házigazda egység mögé.
Ezenkívül a 40 év felettiek korosztályában is született két második hely: itt tízes hajóban a nyílt és a vegyes kategóriában egyaránt csak a semleges színekben induló egység előzte meg a magyarokat.
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Magyar aranyéremmel indult a sárkányhajó-világbajnokság
Kajak-kenu
2024.10.31. 10:41