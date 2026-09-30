Sárkányhajó-vb: magyar ezüstérmek a nyitó napon

A magyar szövetség honlapja alapján a magyar hajó – Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám, Bernáth Eszter, Koczkás Dávid, Adolf Balázs, Matkovics Lili Sára, Kiss Ágnes, Csorba Zsófia, Reményi Gitta és Kirschner Zoltán összeállításban versenyezve – mindössze 66 századdal szorult a házigazda egység mögé.

Ezenkívül a 40 év felettiek korosztályában is született két második hely: itt tízes hajóban a nyílt és a vegyes kategóriában egyaránt csak a semleges színekben induló egység előzte meg a magyarokat.