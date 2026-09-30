Nemzeti Sportrádió

Sárkányhajó-vb: magyar ezüstérmek a nyitó napon

2026.09.30. 21:52
null
A magyar csapat (Fotó: kajakkenusport.hu)
Címkék
sárkányhajó-vb sárkányhajózás sárkányhajó
A magyar csapat három ezüstérmet szerzett a kínai Hangcsuban zajló sárkányhajó-világbajnokság szerdai, nyitó napján, a 2000 méteres döntőkben.

A magyar szövetség honlapja alapján a magyar hajó – Hajdu Jonatán, Slihoczki Ádám, Bernáth Eszter, Koczkás Dávid, Adolf Balázs, Matkovics Lili Sára, Kiss Ágnes, Csorba Zsófia, Reményi Gitta és Kirschner Zoltán összeállításban versenyezve – mindössze 66 századdal szorult a házigazda egység mögé.

Ezenkívül a 40 év felettiek korosztályában is született két második hely: itt tízes hajóban a nyílt és a vegyes kategóriában egyaránt csak a semleges színekben induló egység előzte meg a magyarokat.

 

sárkányhajó-vb sárkányhajózás sárkányhajó
Legfrissebb hírek

Klasszis kenusokkal a soraiban utazik a magyar csapat a sárkányhajó-vb-re

Kajak-kenu
2026.09.25. 15:13

A magyar válogatott negyvenhat érmet nyert a sárkányhajó Európa-bajnokságon

Egyéb csapat
2026.07.19. 17:46

Idén is a Römi KKSK nyerte a sárkányhajósok magyar bajnokságát

Kajak-kenu
2025.10.08. 12:17

Kvótát szerzett a Világjátékokra a magyar sárkányhajó-válogatott

Egyéb egyéni
2024.11.03. 13:59

A magyar csapat 200 méteren a hatodik helyen végzett a sárkányhajó-világbajnokságon

Kajak-kenu
2024.11.02. 09:36

Magyar aranyéremmel indult a sárkányhajó-világbajnokság

Kajak-kenu
2024.10.31. 10:41

Kajak-kenu: szeptemberben ismét lesz Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta

Kajak-kenu
2023.07.04. 21:52

Sárkányhajó: magyar éremeső az Európa-bajnokság első napján

Egyéb egyéni
2022.09.02. 10:17