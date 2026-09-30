Remek idővel tért vissza a párizsi olimpia után visszavonult dél-afrikai úszósztár

Hazája legsikeresebb olimpikonja a pietermaritzburgi rövid pályás országos bajnokságon állt újra rajthoz. Ötven méter mellen egyéni rekorddal, 29.50 másodperccel győzött, az előfutamban 29.90-et úszott, és mindkét ideje jobb, mint a decemberi pekingi rövid pályás vb szintje.

„Most először választottam ezt a versenyszámot, az 50 méteres mellúszást, mert valami újat szeretnék, aminek még nincs múltja a karrieremben, de megpróbálok ebben a számban is új fejezetet írni” – írta a közösségi médiafelületein a 29 éves Smith, aki a 2021-es tokiói olimpián 200 méter mellen világcsúccsal győzött, 100-on pedig második lett, míg 2024-ben, Párizsban 100-on nyert és 200-on lett második.

„Az LA28 a cél, nem ígéret. Még fel kell építenem a versenyeimet, meg kell szereznem a kvalifikációt, és ki kell érdemelnem a helyem” – tette hozzá a johannesburgi születésű versenyző, a 2023-as fukuokai vb 200 méter mell számának győztese.

Smithnek – leánykori nevén Schoenmakernek – ezen kívül van még nagymedencében két vb-ezüstérme, Nemzetközösségi Játékokon és Afrika-bajnokságon pedig három-három aranya.

Smith korábban őszintén beszélt arról, hogy a kiemelt versenyeket övező nyomás fokozatosan kikezdte a sport iránti szeretetét, és ezért döntött a visszavonulás mellett 2024-ben.

„Rájöttem, hogy a medencén túl is élhetek teljes életet, és mégis választhatom az úszást. Most azért térek vissza, mert ezt akarom. Ezúttal az enyém a döntés” – magyarázta.