Gyász: elhunyt a háromszoros olimpiai bajnok úszó
Hetvenkilenc éves korában elhunyt Mike Burton, aki három olimpiai bajnoki címet nyert az 1968-as és az 1972-es játékok úszószámaiban.
Mike Burton első olimpiája az 1968-as volt, ahol 400 és 1500 méter gyorson is indult, és mindkettőt megnyerte.
A rövidebbik számban a világcsúcstartó kanadai Ralph Huttont győzte le, pedig betegen versenyzett, és majdnem visszalépett. Az 1500-as versenyre világrekorderként érkezett, és meg is nyerte a viadalt.
Burton négy évvel később Münchenben csak 1500-on indult, ott meg is védte a címét, pedig nehezen jutott túl még az amerikai válogatóversenyeken is.
Az amerikai úszó pályafutása befejezése után edzői pályára lépett. 79 évesen, szombaton hunyt el.
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