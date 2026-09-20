Gyász: elhunyt a háromszoros olimpiai bajnok úszó

Mike Burton első olimpiája az 1968-as volt, ahol 400 és 1500 méter gyorson is indult, és mindkettőt megnyerte.

A rövidebbik számban a világcsúcstartó kanadai Ralph Huttont győzte le, pedig betegen versenyzett, és majdnem visszalépett. Az 1500-as versenyre világrekorderként érkezett, és meg is nyerte a viadalt.

Burton négy évvel később Münchenben csak 1500-on indult, ott meg is védte a címét, pedig nehezen jutott túl még az amerikai válogatóversenyeken is.

Az amerikai úszó pályafutása befejezése után edzői pályára lépett. 79 évesen, szombaton hunyt el.