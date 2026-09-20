Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a háromszoros olimpiai bajnok úszó

P. GY. B. P. GY. B.
2026.09.20. 09:51
Mike Burton a dobogó tetején Mexikóvárosban (Fotó: Getty Images)
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úszás Mike Burton gyász
Hetvenkilenc éves korában elhunyt Mike Burton, aki három olimpiai bajnoki címet nyert az 1968-as és az 1972-es játékok úszószámaiban.

Mike Burton első olimpiája az 1968-as volt, ahol 400 és 1500 méter gyorson is indult, és mindkettőt megnyerte.

A rövidebbik számban a világcsúcstartó kanadai Ralph Huttont győzte le, pedig betegen versenyzett, és majdnem visszalépett. Az 1500-as versenyre világrekorderként érkezett, és meg is nyerte a viadalt.

Burton négy évvel később Münchenben csak 1500-on indult, ott meg is védte a címét, pedig nehezen jutott túl még az amerikai válogatóversenyeken is. 

Az amerikai úszó pályafutása befejezése után edzői pályára lépett. 79 évesen, szombaton hunyt el.

 

úszás Mike Burton gyász
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