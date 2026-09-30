Eb 2032: Olaszország 13 város 14 stadionját tartja alkalmasnak a rendezésre

A Törökországgal közösen rendezendő kontinensviadalra vonatkozó olasz javaslat 13 város 14 stadionját tartalmazza. Ezt követően az UEFA ellenőrzi, hogy a városok és stadionok megfelelnek-e a szükséges követelményeknek, amelyek 11 szempontot ölelnek fel az infrastrukturális alkalmasságtól kezdve az olyan operatív kérdésekig, mint a szurkolói szolgáltatások, az akadálymentesítés és a fenntarthatóság. Ebből a listából végül öt helyszínt választanak ki.

Róma az egyetlen, amely két arénával is szerepel a listán, az egyik az Olimpiai Stadion, amelyet most közösen használ az olasz főváros két klubcsapata, a Roma és a Lazio, a másik pedig az előbbi együttes 2031-re elkészülő új otthona. Az olaszok további 12 város – Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milánó, Nápoly, Palermo, Salerno, Torino és Verona – egy-egy stadionját találták alkalmasnak.

„Elégedettek vagyunk a dokumentáció mennyiségével és minőségével; ezek bizonyítják azt az elkötelezettséget és odaadást, amellyel Olaszország a feladathoz állt. Az eddig elvégzett munka megerősíti közös szándékunkat, hogy a 2032-es Európa-bajnokság számára olyan városokat és helyszíneket biztosítsunk, amelyek méltóak egy jelentős nemzetközi eseményhez” – fogalmazott Giovanni Malago, az olasz szövetség elnöke.