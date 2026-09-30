Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Megváltoztak a Fradi lehetőségei; Rég rossz, ha a kapusunk a legjobb…

L. P. I.L. P. I.
2026.09.30. 23:40
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Robbie Keane kimerült, és pihen. A Ferencváros korábbi ír vezetőedzője Borbola Bencének exkluzív interjúban beszélt váratlan távozása körülményeiről, az ETO ellen elbukott bajnoki címről, a Celtic elleni mérkőzésről és a nyári ajánlatairól is.

Rég rossz, ha a válogatottban a kapus a legjobb. Márpedig az Ukrajna és az Észak-Írország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken Tóth Balázs kapta a legjobb osztályzatot. Góllövő csatár kerestetik!

A Grúzia elleni pénteki folytatás előtt Borsos László Miha Gabecsavával, a Burnley grúz technikai játékosmegfigyelőjével beszélt, aki szerint Grúzia történelmi Eb-szereplése eltakart néhány régóta meglévő problémát – a szakember beszélt aktuális ellenfelünk szerkezeti hiányosságairól, Hvicsa Kvarachelia szerepéről, a frissen kinevezett szövetségi kapitány első változtatásairól és persze a Magyarország elleni NL-mérkőzésről.

A gyermekbántalmazás nem a sport, hanem a társadalom problémája. A safeguarding, vagyis a ­gyermek- és szakembervédelem nem lehet kipipálható adminisztráció, és az edzőknek is szükségük van ­világos szabályokra tanítványaik és saját maguk védelme érdekében – mondta Csabai Edvin, 17-szeres maratoni kenuvilágbajnok, a hazai edzők és sportszakemberek (safeguarding témájú) képzésében is aktív szerepet vállaló Magyar Edzők Társasága (MET) sportigazgatója Csisztu Zsuzsának.

Kárpátaljai jelentés. Ungváron nyáron feloszlott a felnőtt férficsapat, a beregszászi járásban 2014 óta mind a harminc együttes megszűnt. Csillag Péter ukrajnai riportsorozatának legújabb epizódjából kiderül, hogy a női futball virul, bezzeg a katonaköteles korosztályok férfibajnokságai…

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