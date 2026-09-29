Spanyolország már 40 meccse veretlen – Yamalék kiütötték a horvátokat

NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA, 3. CSOPORT

2. FORDULÓ

Spanyolország–Horvátország 4–1 (2–1)

Sevilla, Ramón Sánchez Pizjuán Stadion, 40 294 néző. Vezette: Gözübüyük (holland)

Spanyolország: U. Simón – Pubill, Cubarsí, Huijsen, Cucurella – F. Ruiz (Pedri, 57.), Zubimendi (Rodri, 72.), Fermín (Merino, 57.) – Yamal (Munoz, 68.), Oyarzabal, Álex Baena (N. Williams, 68.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Horvátország: Livakovic – Smolcic, Pongracic (Vuskovic, a szünetben), Gvardiol, Perisic (Ivanovic, 72.) – Misic, Sutalo, Kovacic (Mario Pasalic, 60.) – Sucic (Modric, 81.), Beljo (Budimir, 60.), Marco Pasalic. Szövetségi kapitány: Slaven Bilic

Gólszerző: Yamal (2., 63.), Pubill (31.), N. Williams (89.) ill. Beljo (28.)

Luka Modric nagy figyelmet kapott Sevillában, visszatért Spanyolországba. A jelenleg az AC Milanban futballozó 41 éves horvát klasszis 2012 és 2025 között szerepelt a Real Madridban, s elképesztő sikereket ért el, 27 trófeát szerzett a királyi klubbal – más kérdés, bár szinte mindenki azt hitte, hogy a kezdőben kap helyet a kedd esti mérkőzésen, Slaven Bilic szövetségi kapitány másképpen gondolta, a kispadra ültette…

Azért nélküle is akadt remek játékos a vendégeknél, elég Ivan Perisic vagy Mateo Kovacic nevét említeni, de a spanyolok kezdője (és a cserepadja is) félelmetes erőt mutatott – és az is magabiztosságot adhatott a hazaiaknak, hogy a mérkőzés előtt a pályán a középpályás Rodri átvette a világbajnoki trófeát a korábbi 56-szoros spanyol válogatott szélsőtől, Jesús Navastól. A spanyolok először játszhattak hazai pályán a nyári világbajnokságot követően.

Ennek is szólt a jelenet, amelyet óriási taps fogadott, legalább akkora, mint Lamine Yamal gólját – 1 perc 11 másodperc elteltével… A Barcelona 19 éves csillaga gyönyörűen helyezett ballal a jobb alsó sarokba. Az külön érdekessége a gólnak, hogy csapattársának, Dominik Livakovicnak lőtte. Elképesztő, de a múlt heti, Anglia elleni (3–2) Nemzetek Ligája-mérkőzésen is betalált, úgyszintén a második percben. Még fel sem ocsúdhatott Livakovic, a negyedik percben bravúrt kellett bemutatnia Álex Baena lövésénél – könnyen megduplázhatta volna előnyét Luis de la Fuente szövetségi kapitány csapata.

Hihetetlen volt látni – főleg a magyar válogatott ukránok és északírek elleni szenvedését végigkövetve –, hogy a spanyol csapat játszi könnyedséggel, mint kés a vajon szalad át a horvát csapaton. De milyen a futball: a horvátok kis túlzással először lépték át a félpályát, amikor Dion Drena Beljo, a Dinamo Zagreb csatára szép gólt fejelt.

Igaz, nem a spanyol válogatottról beszélnénk, ha engedte volna, hogy az ellenfél sokáig örüljön, és azt higgye, van keresnivalója: Marc Pubill, az Atlético Madrid védője szinte azonnal újra előnyhöz juttatta a házigazdát, kiváló fejesét nem védhette Livakovic.

S könnyen lehetett volna kétgólos is a különbség, de Fermín López lövése után a jobb oldali kapufán csattant a labda – rajzolni lehetett a két válogatott közötti szintkülönbséget.

A fordulás után sem változott a játék képe, Yamal duplázott: „bemutatta”, hogy jobbról beadja a labdát, de inkább a rövid oldalt választotta (a kapufa is segített neki), meglepve a kapust, aki nem tudott védeni. A végén még a csereként beszálló Nico Williams is lőtt egy gólt balról, a vb-címvédő így magabiztosan, 4–1-re nyert, és sorozatban a 40. mérkőzésén maradt veretlen – ha továbbra is így futballozik, ez a szám még biztosan emelkedik.

A Spanyolországban (is) népszerű Luka Modric 204. válogatott fellépését pedig nem hiába várta a közönség, Slaven Bilic a 81. percben becserélte. Felállva tapsoltak neki.

A csoport másik meccsén

Csehország–Anglia 0–2 (Gordon 47., Kane 69.)

Kiállítva: Sulc (25., Csehország)