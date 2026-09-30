Nemzeti Sportrádió

Vigvári Vince csapata nyerte meg az európai Szuperkupát férfi vízilabdában

2026.09.30. 21:21
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Vigvári Vince (Fotó: Kovács Péter)
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férfi vízilabda Európai Szuperkupa férfi vízilabda Nagy Ádám Vígvári Vince
A Vigvári Vincét foglalkoztató, Bajnokok Ligája-győztes Barceloneta hódította el a férfi vízilabda Európai Szuperkupát: a trófeáért kiírt szerdai összecsapáson a spanyolok házigazdaként 10–8-ra nyertek Nagy Ádám Eurokupa-győztes csapata, a francia Marseille ellen.

A Barceloneta az előző idényben egyetlen mérkőzést vesztett el, a BL csoportkörében éppen a Marseille-től kapott ki otthon 12–11-re, Nagy Ádám öt góllal vette ki a részét abból a sikerből.

Vigvári nem lehetett a vízben a BL négyes döntőjében, mivel nem sokkal korábban kézsérülést szenvedett, azóta már visszatért, ráadásul a Katalán Kupában a legértékesebb játékosnak járó különdíjjal is gazdagodott.

A katalánok magyar válogatott játékosa ezúttal a mezőny legeredményesebbjeként három góllal zárt, míg a túloldalon Nagy két lövésből egyszer talál be.

A Szuperkupában 2002 óta immár 23. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban a görög Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát.

 

férfi vízilabda Európai Szuperkupa férfi vízilabda Nagy Ádám Vígvári Vince
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