Vigvári Vince csapata nyerte meg az európai Szuperkupát férfi vízilabdában

A Barceloneta az előző idényben egyetlen mérkőzést vesztett el, a BL csoportkörében éppen a Marseille-től kapott ki otthon 12–11-re, Nagy Ádám öt góllal vette ki a részét abból a sikerből.

Vigvári nem lehetett a vízben a BL négyes döntőjében, mivel nem sokkal korábban kézsérülést szenvedett, azóta már visszatért, ráadásul a Katalán Kupában a legértékesebb játékosnak járó különdíjjal is gazdagodott.

A katalánok magyar válogatott játékosa ezúttal a mezőny legeredményesebbjeként három góllal zárt, míg a túloldalon Nagy két lövésből egyszer talál be.

A Szuperkupában 2002 óta immár 23. alkalommal az aktuális BL-győztes nyert, az egyetlen kivételt a Ferencváros szolgáltatta, amely 2018-ban a görög Olympiakosz felett diadalmaskodva hódította el a trófeát.