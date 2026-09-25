Napi 16 órát tölt magaslati szobában az úszó Pápai Olivér

„Az Eb után sokáig szinte mindennap visszanéztem az úszásomat, ami az edzésekben is segít, hiszen még jobb akarok lenni” – mondta a szövetség videójában a 16 éves győri versenyző, aki megjegyezte, nagyon fontos, hogy „ne szálljon” el, hiszen ha valaki a száz százalék helyett csak kilencvenötöt nyújt, az nem elég a sikerhez.

A tinédzser úszó elárulta, egyfajta „laborpatkánynak” érzi magát, mivel külföldi magaslati edzőtábor helyett Sukorón modellezik a hegyvidéki körülményeket, ott van egy szoba, melyben mesterségesen ritkítják az oxigént. Ebben a helyiségben napi 16 órát kell eltöltenie a háromhetes edzőtábor ideje alatt.

„Jobb akarok lenni, ezért áldozatokat kell hozni” – jegyezte meg Pápai Olivér, aki október közepén a rövidpályás világkupa harmadik állomásán, Kazahsztánban ugrik medencébe, azt követően pedig a dakari ifjúsági olimpián indul.