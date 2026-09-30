Nemzeti Sportrádió

„Azt akarom, hogy mindenki tudja...” – Guardiola reagált a Man. City bűnösségére

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.30. 15:45
null
Megoszlanak a vélemények Pep Guardiola üzenetéről, amely egyesek szerint képmutatás (Fotó: Getty Images)
Címkék
Pep Guardiola Premier League Manchester City
Pep Guardiola először szólalt meg – pontosabban írt – a nyilvánosság előtt azóta, hogy a Manchester Cityt bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak több mint százrendbeli megsértésében. A spanyol szakember támogatásáról biztosította a klubot és a szurkolókat.

Pep Guardiola a Manchester City elnökével, Haldun al-Mubarakkal közös fotót is közzétett, amelyhez hosszabb üzenetet írt Instagramon.

„Azt akarom, hogy a világ minden Manchester City-szurkolója tudja, hogy itt vagyok, most még inkább, mint valaha. Mindig is a klubom, a tulajdonosom, az elnököm, Ferran, a játékosok, a stáb, Enzo és ti, különleges szurkolóink mögött álltam, és mindig is így lesz” – fogalmazott Guardiola.

Legyen világos: együtt túl fogunk jutni ezen. Mindannyiótokat szeretlek!

A manchesterieket pénteken találta bűnösnek egy független bizottság a Premier League pénzügyi szabályainak súlyos megsértésében. A klub közölte, hogy fellebbezni kíván a döntés ellen, ennek határideje október 2.

Guardiola a nyáron egy évtized után távozott a Manchester City kispadjáról. Irányításával a klub húsz trófeát nyert. Utódja Enzo Maresca lett, akivel a csapat jelenleg vezeti az angol élvonal tabelláját.

 

Angol labdarúgás
7 órája

Korábbi elnöke szerint nem úszhatja meg pénzbüntetéssel a Manchester City

David Bernstein szerint a vezetők is hiteltelenné váltak.

 

Pep Guardiola Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Korábbi elnöke szerint nem úszhatja meg pénzbüntetéssel a Manchester City

Angol labdarúgás
7 órája

Premier League: az összes vádpontban bűnösnek találták a Manchester Cityt

Angol labdarúgás
21 órája

Nincs változás, a klubelnök szerint ártatlan a Manchester City

Angol labdarúgás
2026.09.26. 17:34

Visszatérő sportigazgatót neveztek ki a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2026.09.26. 11:44

A 115-ből 114 vádpontban bűnösnek találták a Manchester Cityt – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.09.25. 17:00

Infantino-terv: átfogó FIFA-reformot sürget a négy legnagyobb futballbajnokság

Minden más foci
2026.09.25. 14:46

„Ennek a címernek súlya van” – Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpool új idényéről

Angol labdarúgás
2026.09.23. 18:38

A játékvezetői testület szerint jogtalan volt a Sunderland Arsenal elleni tizenegyese

Angol labdarúgás
2026.09.23. 14:50