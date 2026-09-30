„Azt akarom, hogy mindenki tudja...” – Guardiola reagált a Man. City bűnösségére

Pep Guardiola a Manchester City elnökével, Haldun al-Mubarakkal közös fotót is közzétett, amelyhez hosszabb üzenetet írt Instagramon.



„Azt akarom, hogy a világ minden Manchester City-szurkolója tudja, hogy itt vagyok, most még inkább, mint valaha. Mindig is a klubom, a tulajdonosom, az elnököm, Ferran, a játékosok, a stáb, Enzo és ti, különleges szurkolóink mögött álltam, és mindig is így lesz” – fogalmazott Guardiola.

Legyen világos: együtt túl fogunk jutni ezen. Mindannyiótokat szeretlek!

A manchesterieket pénteken találta bűnösnek egy független bizottság a Premier League pénzügyi szabályainak súlyos megsértésében. A klub közölte, hogy fellebbezni kíván a döntés ellen, ennek határideje október 2.



Guardiola a nyáron egy évtized után távozott a Manchester City kispadjáról. Irányításával a klub húsz trófeát nyert. Utódja Enzo Maresca lett, akivel a csapat jelenleg vezeti az angol élvonal tabelláját.