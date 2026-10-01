Nemzeti Sportrádió

Aspinall remekelt, Price simán nyert Ross Smith ellen a darts World Grand Prix-n

R. P.R. P.
2026.10.01. 00:15
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Nathan Aspinall remekelt (Fotó: Getty Images)
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darts World Grand Prix Ryan Joyce Nathan Aspinall Ross Smith Danny Noppert Gerwyn Price Jonny Clayton
Leicesterben a darts World Grand Prix nyolcaddöntő első négy meccsén három 3:0-s eredmény született. Egyedül Jonny Clayton engedett át egy szettet Wessel Nijmannak.

Nathan Aspinall teljesítménye kiemelkedő volt, a 96.27-es körátlag kifejezetten erős a dupla beszállós tornán. Aspinall 40 százalékkal kiszállózott és nyolcszor dobott 180-as kört.

Gerwyn Price és Ross Smith meccse azt est rangadója lehetett volna az utóbbi nagyszerű formája miatt, ám az angol tulajdonképpen szorossá sem tudta tenni a csatát. Price a kulcspillanatokban egyszerűen jobban koncentrált, és így hiába volt Smith átlaga magasabb.

Ryan Joyce értékes, de talán nem annyira meglepő győzelemmel kiejtette a nyolcadikként kiemelt Danny Noppertet.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
2. FORDULÓ
Danny Noppert (holland, 8., 85.99)–Ryan Joyce (angol, 86.04) 0:3
Jonny Clayton (walesi, 5., 93.08)–Wessel Nijman (holland, 12., 88.31) 3:1
Gerwyn Price (walesi, 4., 90.81)–Ross  Smith (angol, 13., 91.11) 3:0
Luke Woodhouse (angol, 86.43)–Nathan Aspinall (angol, 16., 96.27) 0:3

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)
Luke Woodhouse (angol)–Nathan Aspinall (angol, 16.) 0:3
Danny Noppert (holland, 8.)–Ryan Joyce (angol) 0:3

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ross  Smith (angol, 13.) 3:0
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Wessel Nijman (holland, 12.) 3:1

Luke Humphries (angol, 2.)–Jermaine Wattimena (holland)
Niels Zonneveld (holland)–Gary Anderson (skót, 10.)

Gian van Veen (holland, 3.)–Ryan Searle (angol, 14.)
James Wade (angol, 6.)–Stephen Bunting (angol, 11.)

 

darts World Grand Prix Ryan Joyce Nathan Aspinall Ross Smith Danny Noppert Gerwyn Price Jonny Clayton
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