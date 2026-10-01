Aspinall remekelt, Price simán nyert Ross Smith ellen a darts World Grand Prix-n
Nathan Aspinall teljesítménye kiemelkedő volt, a 96.27-es körátlag kifejezetten erős a dupla beszállós tornán. Aspinall 40 százalékkal kiszállózott és nyolcszor dobott 180-as kört.
Gerwyn Price és Ross Smith meccse azt est rangadója lehetett volna az utóbbi nagyszerű formája miatt, ám az angol tulajdonképpen szorossá sem tudta tenni a csatát. Price a kulcspillanatokban egyszerűen jobban koncentrált, és így hiába volt Smith átlaga magasabb.
Ryan Joyce értékes, de talán nem annyira meglepő győzelemmel kiejtette a nyolcadikként kiemelt Danny Noppertet.
PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
2. FORDULÓ
Danny Noppert (holland, 8., 85.99)–Ryan Joyce (angol, 86.04) 0:3
Jonny Clayton (walesi, 5., 93.08)–Wessel Nijman (holland, 12., 88.31) 3:1
Gerwyn Price (walesi, 4., 90.81)–Ross Smith (angol, 13., 91.11) 3:0
Luke Woodhouse (angol, 86.43)–Nathan Aspinall (angol, 16., 96.27) 0:3
A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)
Luke Woodhouse (angol)–Nathan Aspinall (angol, 16.) 0:3
Danny Noppert (holland, 8.)–Ryan Joyce (angol) 0:3
Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ross Smith (angol, 13.) 3:0
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Wessel Nijman (holland, 12.) 3:1
Luke Humphries (angol, 2.)–Jermaine Wattimena (holland)
Niels Zonneveld (holland)–Gary Anderson (skót, 10.)
Gian van Veen (holland, 3.)–Ryan Searle (angol, 14.)
James Wade (angol, 6.)–Stephen Bunting (angol, 11.)