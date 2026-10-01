Aspinall remekelt, Price simán nyert Ross Smith ellen a darts World Grand Prix-n

Nathan Aspinall teljesítménye kiemelkedő volt, a 96.27-es körátlag kifejezetten erős a dupla beszállós tornán. Aspinall 40 százalékkal kiszállózott és nyolcszor dobott 180-as kört.

Gerwyn Price és Ross Smith meccse azt est rangadója lehetett volna az utóbbi nagyszerű formája miatt, ám az angol tulajdonképpen szorossá sem tudta tenni a csatát. Price a kulcspillanatokban egyszerűen jobban koncentrált, és így hiába volt Smith átlaga magasabb.

Ryan Joyce értékes, de talán nem annyira meglepő győzelemmel kiejtette a nyolcadikként kiemelt Danny Noppertet.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

2. FORDULÓ

Danny Noppert (holland, 8., 85.99)–Ryan Joyce (angol, 86.04) 0:3

Jonny Clayton (walesi, 5., 93.08)–Wessel Nijman (holland, 12., 88.31) 3:1

Gerwyn Price (walesi, 4., 90.81)–Ross Smith (angol, 13., 91.11) 3:0

Luke Woodhouse (angol, 86.43)–Nathan Aspinall (angol, 16., 96.27) 0:3

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Luke Woodhouse (angol)–Nathan Aspinall (angol, 16.) 0:3

Danny Noppert (holland, 8.)–Ryan Joyce (angol) 0:3

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ross Smith (angol, 13.) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Wessel Nijman (holland, 12.) 3:1

Luke Humphries (angol, 2.)–Jermaine Wattimena (holland)

Niels Zonneveld (holland)–Gary Anderson (skót, 10.)

Gian van Veen (holland, 3.)–Ryan Searle (angol, 14.)

James Wade (angol, 6.)–Stephen Bunting (angol, 11.)