Lelik Réka 29 pontjával csoportkörös az Emlak Konut a női kosárlabda Euroligában

A liga honlapja szerint a világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapembere toronymagasan a mezőny legeredményesebb játékosa volt. A pályán töltött csaknem 38 perc alatt szerzett két lepattanót és adott négy gólpasszt is.

Az isztambuli csapat az előző fordulóban a görög Panathinaikoszt búcsúztatta, a csoportkörben pedig a cseh ZVVZ USK Praha, a francia Tango Bourges Basket és a lengyel AZS UMCS Lublin lesz az ellenfele.