Nemzeti Sportrádió

Lelik Réka 29 pontjával csoportkörös az Emlak Konut a női kosárlabda Euroligában

2026.09.30. 22:32
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Fotó: Emlak Konut Spor Kulübü/Facebook
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női kosárlabda női kosárlabda Euroliga Lelik Réka
A válogatott Lelik Réka 29 ponttal járult hozzá a török Emlak Konut SK 81–69-es győzelméhez a spanyol Spar Girona otthonában a női kosárlabda Euroliga selejtezőjének 2. fordulójában, szerdán.

A liga honlapja szerint a világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapembere toronymagasan a mezőny legeredményesebb játékosa volt. A pályán töltött csaknem 38 perc alatt szerzett két lepattanót és adott négy gólpasszt is.

Az isztambuli csapat az előző fordulóban a görög Panathinaikoszt búcsúztatta, a csoportkörben pedig a cseh ZVVZ USK Praha, a francia Tango Bourges Basket és a lengyel AZS UMCS Lublin lesz az ellenfele.

 

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