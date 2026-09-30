Osztrák hokiliga: a Volánnak egy gól elég volt a győzelemhez, az FTC kikapott otthon

A harmadik harmadra próbált sebességet váltani a Villach, ez hellyel-közzel sikerült is az osztrákoknak, emberelőnyben Maximilian Rebernig került szembe Rasmus Reijolával, de a Volán kapusa nyerte meg kettejük párharcát. Kiegyenlítettebb volt a játék képe ebben a játékrészben, a magyar gárdának nem sikerült lezárni a találkozót, de ez nem bosszulta meg magát. Az izgalmas hajrában a Villach nyomott, a hazai hátsó alakzat tartotta magát, így a Fehérvár 1–0-ra nyert.

Jól kezdett a Linz szerda este a Tüskecsarnokban, már 3–0-s előnyben is volt az FTC vendégeként. Ráadásul Molnár Bálint 2+2 perces kiállítása miatt (amiből az első emberelőnyt ki is használta az osztrák csapat) a középső harmad derekán kényelmesen hokizhatott. Csakhogy a magyar csatár kényszerpihenője lejártával olyan lendülettel jött vissza a jégre, hogy azonnal szépített is. A linziek egyáltalán nem figyeltek rá, Molnár pedig ziccerben nem hibázott. A gól akkora lökést adott a Fradinak, hogy három percen belül egyenlített, így különösen fájó volt a negyedik kapott találat még a második dudaszó előtt. Annak tudatában meg pláne, hogy ezután már csak egy üres kapus gól esett, azzal növelte előnyét a Linz. A Fradi kikapott, s legközelebb a Volán ellen lép jégre pénteken Székesfehérváron. 3–5

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VILLACH (osztrák) 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)

MET Aréna Székesfehérvár, 3262 néző. V: Hlavaty (osztrák), Hronsky (szlovák), Muzsik, Sábián

FEHÉRVÁR: REIJOLA – MacPherson, Persson / Stipsicz, Campbell / Falus, Zloty / Kiss R., Horváth D. – Cheek, Hári, Kuralt / Erdély, Páterka, Terbócs / FARKAS L. 1, NÉMETH K. (1), Kulmala / MOLNÁR Z., Ambrus Cs., FEHÉR K. Edző: Ted Dent

VILLACH: CANNATA – Walford, SPROUL / Schreier, Larochelle / Strong, Wall / Raspotnig – Cramarossa, Rauchenwald, Andersson / WALLENTA, Hancock, Teasdale / Rebernig, Metzler, Hughes / Sintschnig, Maxa, Topalovic. Edző: Pierre Allard

Kapura lövések: 34–25. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Sokan hozzájárultak ehhez a sikerhez, minden fiatal játékosunk remek munkát végzett, szükségünk is volt az energiájukra, mert az első harmadban kissé lassúak voltunk. Örülünk a győzelemnek, pénteken rangadó, addig a pihenés és a regeneráció kerül előtérbe.

Pierre Allard: – Elég jól kezdtünk, de a kiállítások megtörték a lendületünket. A második harmadban is kaptunk büntetéseket, de mindent megpróbáltunk, hogy visszajöjjünk, de néha túlerőltettük a helyzeteket. Keményen nyomtunk, ám nem sikerült egyenlítenünk.

FTC-TELEKOM–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 3–5 (0–2, 3–2, 0–1)

Tüskecsarnok, 1112 néző. V: Gebei G., Smetana (osztrák), Jedlicka (szlovák), Kovács P.

FTC: Bálizs – Bengtsson, Horváth M. / Tyni, Lindgren / Hadobás, Ortenszky / Farkas O. – Savoie, Silye, SCHLEKMANN / Dobos, Rönni 1, TAMMELA 1 (1) / Mihalik A. (1), Kestilä, Heljanko (1) / Galajda, Tóth Gergely, Molnár B. 1. Edző: Timo Saarikoski

LINZ: Wells – WIMMER (1), Würschl / Lindner, Moro / Söllinger, Kragl / Tialler (1) – SHAW 2 (1), KNOTT (1), St-Amant / Maier (1), Topping 1, LEBLER 1 (1) / Neubauer (1), Bliss (1), Romig 1 / Gaffal, Tschofen, Erne. Edző: Phillip Lukas

Kapura lövések: 20–29. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Timo Saarikoski: – Nagyon lassan kezdtünk, de nagy dolog, hogy aztán háromgólos hátrányból felálltunk. A negyedik kapott gól nagyon jelentőségteljes volt, eldöntötte a meccset. A második és a harmadik periódusban keményen küzdöttünk, de – különösen a harmadikban – a Linz állta a sarat. A védelme és a letámadása is eredményes volt, nagyon megnehezítette a dolgunkat.

Phillip Lukas: – Jól játszottunk az első harmadban, eltekintve a két kiállítástól, amit akkor szedtünk össze. A Pustertal elleni meccsből tanulva ezúttal kifejezetten az volt a célunk, hogy már az első pillanattól összpontosítsunk, és ezt sikerült is megvalósítanunk. Percek alatt összedőlt, amit felépítettünk, de jókor jött a negyedik gólunk, és a záró harmadban is jól játszottunk.

További eredmények

HC Tiwag Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–4 (2–1, 1–1, 2–2)

Salzburg (osztrák)–Südtirol Alperia (olasz) 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)

KAC (osztrák)–Milano (olasz) 2–4 (0–2, 0–1, 2–1)