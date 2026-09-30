Osztrák hokiliga: a Volánnak egy gól elég volt a győzelemhez, az FTC kikapott otthon

A mérkőzést jobban kezdte a Villach, az első egy-két percben nem igazán lehetett eldönteni, melyik csapat utazott erre az összecsapásra, Tim Campbell eladott korongját követően Alexander Rauchenwald csengette meg a kapuvasat. Megérkezett a Fehérvár is a mérkőzésbe, Rasmus Kulmala ugrott ki, de a ziccert védte Joe Cannata. Pár perccel később Justin MacPherson is próbára tette a hálóőrt, aki állta a sarat. A Volán került mezőnyfölénybe, a hazaiak kihagytak egy emberelőnyt is, majd Terbócs István szólója is góllal kecsegtetett, de ebből sem született meg a vezetés, sőt a magyar válogatott támadója kiállítást is kapott az akciót követően, de kibekkelte a hátrányt a Volán. Hári Jánost találták el a kék vonalnál bottal öt perccel a szünet előtt, de a négyperces fór is kihasználatlanul maradt, pedig Erdély Csanád és Ben Zloty is bőszen próbálkozott.
A második harmad elején Alex Wall ülhetett ki a büntetőpadra, és bár úgy tűnt, ezzel az emberelőnnyel sem él a Volán, az utolsó fél percre felküldött fiatalok megvillantak, és Farkas László révén megszerezte a vezetést a Fehérvár. Ha már fiatalok: a FEHA19-ből felemelt játékosok az egész idényben bátran játszottak, Farkas mellett Molnár Zétény és Fehér Kolos elemében volt ebben a játékrészben, több alkalommal is szép csellel és jó néhány lövéssel vetették észre magukat.
A harmadik harmadra próbált sebességet váltani a Villach, ez hellyel-közzel sikerült is az osztrákoknak, emberelőnyben Maximilian Rebernig került szembe Rasmus Reijolával, de a Volán kapusa nyerte meg kettejük párharcát. Kiegyenlítettebb volt a játék képe ebben a játékrészben, a magyar gárdának nem sikerült lezárni a találkozót, de ez nem bosszulta meg magát. Az izgalmas hajrában a Villach nyomott, a hazai hátsó alakzat tartotta magát, így a Fehérvár 1–0-ra nyert.
Jól kezdett a Linz szerda este a Tüskecsarnokban, már 3–0-s előnyben is volt az FTC vendégeként. Ráadásul Molnár Bálint 2+2 perces kiállítása miatt (amiből az első emberelőnyt ki is használta az osztrák csapat) a középső harmad derekán kényelmesen hokizhatott. Csakhogy a magyar csatár kényszerpihenője lejártával olyan lendülettel jött vissza a jégre, hogy azonnal szépített is. A linziek egyáltalán nem figyeltek rá, Molnár pedig ziccerben nem hibázott. A gól akkora lökést adott a Fradinak, hogy három percen belül egyenlített, így különösen fájó volt a negyedik kapott találat még a második dudaszó előtt. Annak tudatában meg pláne, hogy ezután már csak egy üres kapus gól esett, azzal növelte előnyét a Linz. A Fradi kikapott, s legközelebb a Volán ellen lép jégre pénteken Székesfehérváron. 3–5
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
HYDRO FEHÉRVÁR AV19–VILLACH (osztrák) 1–0 (0–0, 1–0, 0–0)
MET Aréna Székesfehérvár, 3262 néző. V: Hlavaty (osztrák), Hronsky (szlovák), Muzsik, Sábián
FEHÉRVÁR: REIJOLA – MacPherson, Persson / Stipsicz, Campbell / Falus, Zloty / Kiss R., Horváth D. – Cheek, Hári, Kuralt / Erdély, Páterka, Terbócs / FARKAS L. 1, NÉMETH K. (1), Kulmala / MOLNÁR Z., Ambrus Cs., FEHÉR K. Edző: Ted Dent
VILLACH: CANNATA – Walford, SPROUL / Schreier, Larochelle / Strong, Wall / Raspotnig – Cramarossa, Rauchenwald, Andersson / WALLENTA, Hancock, Teasdale / Rebernig, Metzler, Hughes / Sintschnig, Maxa, Topalovic. Edző: Pierre Allard
Kapura lövések: 34–25. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Ted Dent: – Sokan hozzájárultak ehhez a sikerhez, minden fiatal játékosunk remek munkát végzett, szükségünk is volt az energiájukra, mert az első harmadban kissé lassúak voltunk. Örülünk a győzelemnek, pénteken rangadó, addig a pihenés és a regeneráció kerül előtérbe.
Pierre Allard: – Elég jól kezdtünk, de a kiállítások megtörték a lendületünket. A második harmadban is kaptunk büntetéseket, de mindent megpróbáltunk, hogy visszajöjjünk, de néha túlerőltettük a helyzeteket. Keményen nyomtunk, ám nem sikerült egyenlítenünk.
FTC-TELEKOM–BLACK WINGS LINZ (osztrák) 3–5 (0–2, 3–2, 0–1)
Tüskecsarnok, 1112 néző. V: Gebei G., Smetana (osztrák), Jedlicka (szlovák), Kovács P.
FTC: Bálizs – Bengtsson, Horváth M. / Tyni, Lindgren / Hadobás, Ortenszky / Farkas O. – Savoie, Silye, SCHLEKMANN / Dobos, Rönni 1, TAMMELA 1 (1) / Mihalik A. (1), Kestilä, Heljanko (1) / Galajda, Tóth Gergely, Molnár B. 1. Edző: Timo Saarikoski
LINZ: Wells – WIMMER (1), Würschl / Lindner, Moro / Söllinger, Kragl / Tialler (1) – SHAW 2 (1), KNOTT (1), St-Amant / Maier (1), Topping 1, LEBLER 1 (1) / Neubauer (1), Bliss (1), Romig 1 / Gaffal, Tschofen, Erne. Edző: Phillip Lukas
Kapura lövések: 20–29. Emberelőny-kihasználás: 3/0, ill. 5/1
MESTERMÉRLEG
Timo Saarikoski: – Nagyon lassan kezdtünk, de nagy dolog, hogy aztán háromgólos hátrányból felálltunk. A negyedik kapott gól nagyon jelentőségteljes volt, eldöntötte a meccset. A második és a harmadik periódusban keményen küzdöttünk, de – különösen a harmadikban – a Linz állta a sarat. A védelme és a letámadása is eredményes volt, nagyon megnehezítette a dolgunkat.
Phillip Lukas: – Jól játszottunk az első harmadban, eltekintve a két kiállítástól, amit akkor szedtünk össze. A Pustertal elleni meccsből tanulva ezúttal kifejezetten az volt a célunk, hogy már az első pillanattól összpontosítsunk, és ezt sikerült is megvalósítanunk. Percek alatt összedőlt, amit felépítettünk, de jókor jött a negyedik gólunk, és a záró harmadban is jól játszottunk.
További eredmények
HC Tiwag Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák) 5–4 (2–1, 1–1, 2–2)
Salzburg (osztrák)–Südtirol Alperia (olasz) 1–4 (0–2, 0–0, 1–2)
KAC (osztrák)–Milano (olasz) 2–4 (0–2, 0–1, 2–1)