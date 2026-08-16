Milák Kristóf negyedik lett 50 méter gyorsúszásban az úszó Európa-bajnokságon

Milák Kristóf rögtön az Európa-bajnokság utolsó napjának első döntőjén érdekelt volt. A középfutamban egyéni csúcsot elérő úszó a döntőben nem rajtolt jól. Ennek ellenére egy ideig vezetett, végül a negyedikként ért célba, de 21.46-os idejével tovább javította egyéni legjobbját.

A számot az ukrán Nyikta Seremet nyerte meg 21.36 másodperces idővel. A második helyen az orosz Jegor Kornyev és a szerb Anderj Barna értek be.

Milák Kristóf úgy zárja a franciaországi kontinensviadalat, hogy minden számában egyéni rekordot döntött. A 100 méter gyors döntőjében bronzérmet nyert, 100 méter pillangón pedig minden idők második legjobb idejével Európa-csúccsal szerezte meg aranyérmet, míg a 4x100 méteres gyorsváltó befejező tagjaként ért a csúcsra.