Milák Kristóf negyedik lett 50 méter gyorsúszásban az úszó Európa-bajnokságon

Milák Kristóf rögtön az Európa-bajnokság utolsó napjának első döntőjén érdekelt volt. A középfutamban egyéni csúcsot elérő úszó a döntőben nem rajtolt jól. Ennek ellenére egy ideig vezetett, végül a negyedikként ért célba, de 21.46-os idejével tovább javította egyéni legjobbját.
A számot az ukrán Nyikta Seremet nyerte meg 21.36 másodperces idővel. A második helyen az orosz Jegor Kornyev és a szerb Anderj Barna értek be.
Milák Kristóf úgy zárja a franciaországi kontinensviadalat, hogy minden számában egyéni rekordot döntött. A 100 méter gyors döntőjében bronzérmet nyert, 100 méter pillangón pedig minden idők második legjobb idejével Európa-csúccsal szerezte meg aranyérmet, míg a 4x100 méteres gyorsváltó befejező tagjaként ért a csúcsra.
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
FÉRFIAK
50 m gyors
Európa-bajnok: Nyikita Seremet (Ukrajna) 21.13 másodperc
2. Jegor Kornyev (Oroszország) és Andrej Barna (Szerbia) 21.37-21.37
4. Milák Kristóf 21.46
200 m vegyes
Európa-bajnok: Kós Hubert 1:54.24 perc
2. Hugo Gonzalez De Oliveira (Spanyolország) 1:54.44
3. Mihail Scserbakov (Oroszország) 1:56.16
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
ÚSZÁS
FÉRFIAK
50 m gyors
Európa-bajnok: Nyikita Seremet (Ukrajna) 21.13 másodperc
2. Jegor Kornyev (Oroszország) és Andrej Barna (Szerbia) 21.37-21.37
4. Milák Kristóf (Magyarország) 21.46
200 m vegyes
Európa-bajnok: Kós Hubert (Magyarország) 1:54.24 perc
2. Hugo Gonzalez De Oliveira (Spanyolország) 1:54.44
3. Mihail Scserbakov (Oroszország) 1:56.16
400 m gyors
Európa-bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 3:43.14 perc
2. Pápai Olivér (Magyarország) 3:44.46
3. Lukas Märtens (Németország) 3:44.57
..6. Sárkány Zalán (Magyarország) 3:46.99
18.30: DÖNTŐK (Tv: M4 Sport)
18.30: férfi 50 m gyors (Milák Kristóf)
18.35: női 50 m mell
18.40: férfi 200 m vegyes (Kós Hubert)
18.47: női 200 m pillangó
19.06: férfi 100 m hát
19.12: női 400 m gyors
19.21: férfi 400 m gyors (Sárkány Zalán, Pápai Olivér)
20.02: női 4x100 m vegyes váltó
20.11: férfi 4x100 m vegyes váltó