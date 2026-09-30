Felkészülés: az NB II-es Kazincbarcika hét gólt vágott borsodi ellenfelének
A hosszú válogatott szünetet kihasználva felkészülési mérkőzésen lépett pályára a labdarúgó NB II-ben szereplő Kolorcity Kazincbarcika SC, a borsodiak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztályú Gesztely otthonában 7–0-ra nyertek.
Bár a borsodiak közösségi oldala teljes összeállítást nem közölt, a gólszerzőkből látszik, hogy több fiatal játékos biztosan lehetőséget kapott a Kazincbarcikában.
NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Gesztely FC (megyei I.)– Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) 0–7 (0–1)
Gesztely, Tóth-Zele József Sportközpont
Gólszerző: Trencsényi (2), Veprik, Kenesei N., Burdika, Szabó T., Zilahy
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