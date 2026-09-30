Felkészülés: az NB II-es Kazincbarcika hét gólt vágott borsodi ellenfelének

Bár a borsodiak közösségi oldala teljes összeállítást nem közölt, a gólszerzőkből látszik, hogy több fiatal játékos biztosan lehetőséget kapott a Kazincbarcikában.

NB II-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Gesztely FC (megyei I.)– Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II) 0–7 (0–1)

Gesztely, Tóth-Zele József Sportközpont

Gólszerző: Trencsényi (2), Veprik, Kenesei N., Burdika, Szabó T., Zilahy