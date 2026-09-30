„Álomszerű velük dolgozni” – Gerliczki Máté az U19-es válogatott sikere után

Gerliczki Máté szövetségi edző szerdán az mlsz.hu-nak értékelte a csapat teljesítményét: „Nagyon jól felkészültünk a Vilotics-tornára, a kollégáim kitűnő munkát végeztek, a játékosok pedig megtették, amit kellett, megértették, milyen irányban kell elindulnunk ahhoz, hogy elérjük a céljainkat. Ez például a labdabirtoklásnál is megmutatkozott, ezen a téren behoztunk egy-két újítást, amiből jó dolgok sültek ki. A védekezésünket is igyekeztünk egyrészről megfelelően beállítani, másrészről az eddiginél magasabbra húzni, amivel azt akartuk elérni, hogy minél kevesebbet tudjon passzolni az ellenfél. Úgy vélem, amit elképzeltünk, működött, ezért is végezhettünk az élen.”

Kiemelni nem tudott senkit az együttesből, el is árulta, miért: „Mert mi nemcsak jó csapatot építünk, hanem közösséget is. Az MLSZ szlogenje, ugyebár, így hangzik: csak együtt! Nos, mi ennek szellemében tesszük a dolgunkat, mert meggyőződésünk, hogy együtt lehetünk sikeresek.”

Gerliczki Máté a kispad előtt (Fotó: valogatott.mlsz.hu)

„Az, hogy a kevés közös gyakorlás ellenére tényleg jól ment a játék – felelte a szakember arra a kérdésre, hogy számára mi a legnagyobb pozitívuma a tornának. – Érdemi edzést talán csak hármat vagy négyet tudtunk végezni, mégis jól néztünk ki a pályán. Magyarország legjobb játékosai ők a korosztályukban, akik vevők a munkára. Álomszerű velük dolgozni, mert bármit kérünk tőlük edzésen, azt a következő meccsen már viszontlátjuk tőlük. Persze azért még van mit csiszolni. Ahogy azt a második mérkőzés után is mondtam, érezhető volt, hogy akkor a szünet után elfáradtunk. Ez ebből is adódik, hogy sajnos vannak néhányan, akik kevesebb lehetőséget kapnak a klubjaikban. Ezen a szinten minden szempontból komoly teljesítménnyel kell előrukkolni egy-egy találkozón, minden erőfeszítésre szükség van ahhoz, hogy megálljuk a helyünket az erős riválisokkal szemben. Fizikálisan is remek állapotban kell lennünk ahhoz, hogy az Eb-selejtezőkön is úgy szerepeljünk, ahogy szeretnénk. Szerencsére ott minden meccs között lesz két nap szünet – a Vilotics-tornán az első és a második mérkőzés között csak egy nap volt.”

Folytatás november 11. és 17. között Horvátországban az Eb-selejtezőn, amelyen a házigazda mellett Csehország és Hollandia lesz a magyar válogatott ellenfele – az A-ligában maradáshoz legalább egy vetélytársat meg kell előzni. Ha sikerül, Magyarország jövő tavasszal részt vehet azon a megméretésen, amelyről ki lehet jutni a kontinensviadalra.

„Noha még csaknem másfél hónap van hátra addig, már elkezdtük az első ellenfél, a horvátok elemzését. Lelkesek és tettre készek vagyunk. A bennmaradás az elsődleges célunk, amíg nem harcoljuk ki, nem gondolkodunk másban. Ha ez teljesül, jöhet a következő lépcsőfok. Ha esetleg úgy alakul, hogy az utolsó meccs előtt már biztossá vált, hogy megőrizzük A-ligás tagságunkat, de van esélyünk arra, hogy elsők legyünk, akkor rámegyünk! Már csak a kiemelés miatt is, mivel nagyon nem lenne mindegy, hogy az Európa-bajnoki részvételről döntő tornára melyik kalapból sorsolnak bennünket. No, de előbb legyen meg a bennmaradás! Horvátországban három, a mostaninál is erősebb válogatott vár ránk, a legszebb arcunkat kell mutatnunk ahhoz, hogy az álmunkat valóra váltsuk. Mindenesetre az alapján, amit eddig ezzel a csapattal megéltünk, egyvalamire biztosan van okunk: a bizakodásra” – zárta szavait Gerliczki.