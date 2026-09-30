Kézilabda: Csíkos Luca hét gólt lőtt a német bajnoki címvédőnek – körkép

A szövetség honlapja szerint a válogatott balátlövő holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

Farkas Johanna öt gólja és Suba Sára tíz védése ellenére a TuS Metzingen meglepetésre 34–32-re kikapott a HSV Solingen-Gräfrath otthonában.

Pődör Rebeka négy alkalommal volt eredményes az SCM Universitatea Craiovában, amely 26–26-os döntetlent játszott az SCM Ramnicu Valcea vendégeként a román női élvonalban.

Ónodi-Jánoskúti Máté két góllal járult hozzá az USAM Nimes Gard 45–23-as sikeréhez a Sarrebourg Moselle Sud HB otthonában a férfi Francia Kupa nyolcaddöntőjében.