Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: Csíkos Luca hét gólt lőtt a német bajnoki címvédőnek – körkép

2026.09.30. 22:06
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Csíkos Luca remek formában kézilabdázott csapatában (Fotó: Árvai Károly)
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Csíkos Luca kézilabda női kézilabda férfi kézilabda
Csíkos Luca hét góljával a Thüringer HC házigazdaként 34–31-re nyert a bajnok HSG Blomberg-Lippe ellen a női kézilabda Német Kupa szerdai nyolcaddöntőjében.

A szövetség honlapja szerint a válogatott balátlövő holtversenyben a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

Farkas Johanna öt gólja és Suba Sára tíz védése ellenére a TuS Metzingen meglepetésre 34–32-re kikapott a HSV Solingen-Gräfrath otthonában.

Pődör Rebeka négy alkalommal volt eredményes az SCM Universitatea Craiovában, amely 26–26-os döntetlent játszott az SCM Ramnicu Valcea vendégeként a román női élvonalban.

Ónodi-Jánoskúti Máté két góllal járult hozzá az USAM Nimes Gard 45–23-as sikeréhez a Sarrebourg Moselle Sud HB otthonában a férfi Francia Kupa nyolcaddöntőjében.

 

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