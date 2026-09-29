Szerdai sportműsor: a Tatabánya a férfi kézi El-ben, Mosonmagyaróvár–Győr a női kézi NB I-ben
SZEPTEMBER 30., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NŐI NB I
1. FORDULÓ
19.00: ETO FC–Ferencváros (Tv: M4 Sport)
ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
DARTS
PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
19.00: 2. forduló (Tv: Sport1)
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
18.30: FTC-Telekom–Steinbach Black Wings Linz (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
19.15: HC Tiwag Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
19.15: Salzburg (osztrák)–Südtirol Alperia (olasz)
19.15: KAC (osztrák)–Milano (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.45: Mol Tatabánya KC–RD LL Grosist Slovan (szlovén) (Tv: Sport1)
20.30: Peliszter (északmacedón)–La Rioja (spanyol) (Tv: Sport2)
NŐI NB I
18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Váci NKSE
18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Toyota Kovács
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC
MAGYAR KUPA
Férfiak. 3. forduló
18.00: ETO University Handball Team–FTC
18.00: Tom Trans-Komló–Csurgói KK
18.00: Csiko-Racing SE Orosháza–Bepelog Dabas
18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA
18.30: Csömör KSK–ÓAM-Ózdi KC
19.30: Rákosmente–He-Do B. Braun Gyöngyös
KOSÁRLABDA
NŐI EUROLIGA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ
18.00: Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb)
FÉRFI NB I
18.00: Alba Fehérvár–Sopron KC
WNBA, RÁJÁTSZÁS
Csütörtök, 3.00: Dallas Wings–Golden State Valkyries
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1143 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
Sencsen Open
8.00: 1. forduló
13.30: 1. forduló
TENISZ
ATP 500-as torna, Peking
5.00: egyes, páros
ATP 500-as torna, Tokió
4.00: egyes, páros
WTA 1000-es torna, Peking
5.00: egyes
14.30: Bondár Anna–Renata Zarazúa (mexikói)
VÍZILABDA
Mol ob I, nők
13.00: One Eger–FTC-Telekom
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf, Bánki József
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Jelentős szigorításokat hozott Jürgen Klopp a német válogatottban
8.00: Mi lesz veled, Manchester City?
9.00: László Csaba a vonalbanM Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az 1988-as szöuli olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Kosárlabda, vendég: Balogh Judit korábbi válogatott játékos, edző
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Göbölyös Gábor, Spiller István, Thury Gábor
17.00: A víz összeköt magazin
17.35: Kézilabda, a klubvilágbajnokság döntőjére készül a Veszprém férficsapata
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Kibirkstis Vilnius női Euroliga-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla
19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Fehérvár–Villach ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.00: Interjúk a Netrisk Sport és Innováció konferencia sajtótájékoztatójáról
20.30: Labdarúgás, szünnap után parázs meccsekkel folytatódik a Nemzetek Ligája
21.00: Kézilabda, a klubvilágbajnokság döntőjére készül a Veszprém férficsapata
21.40: A víz összeköt magazin
22.15: Sportvilág
22.30: Sporthely Bera Emesével