Szerdai sportműsor: a Tatabánya a férfi kézi El-ben, Mosonmagyaróvár–Győr a női kézi NB I-ben

SZEPTEMBER 30., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NŐI NB I

1. FORDULÓ

19.00: ETO FC–Ferencváros (Tv: M4 Sport)

ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

DARTS

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

19.00: 2. forduló (Tv: Sport1)

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

18.30: FTC-Telekom–Steinbach Black Wings Linz (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Villach (osztrák) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

19.15: HC Tiwag Innsbruck (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

19.15: Salzburg (osztrák)–Südtirol Alperia (olasz)

19.15: KAC (osztrák)–Milano (olasz)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.45: Mol Tatabánya KC–RD LL Grosist Slovan (szlovén) (Tv: Sport1)

20.30: Peliszter (északmacedón)–La Rioja (spanyol) (Tv: Sport2)

NŐI NB I

18.00: Moyra-Budaörs United Shipping–Váci NKSE

18.00: Kisvárda Master Good SE–FTC-Toyota Kovács

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Győri Audi ETO KC

MAGYAR KUPA

Férfiak. 3. forduló

18.00: ETO University Handball Team–FTC

18.00: Tom Trans-Komló–Csurgói KK

18.00: Csiko-Racing SE Orosháza–Bepelog Dabas

18.30: Szigetszentmiklósi KSK–Liqui Moly NEKA

18.30: Csömör KSK–ÓAM-Ózdi KC

19.30: Rákosmente–He-Do B. Braun Gyöngyös

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

18.00: Sopron Basket–Kibirkstis-TOKS (litván) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: DVTK Hun-Therm–Crvena zvezda (szerb)

FÉRFI NB I

18.00: Alba Fehérvár–Sopron KC

WNBA, RÁJÁTSZÁS

Csütörtök, 3.00: Dallas Wings–Golden State Valkyries

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1143 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

Sencsen Open

8.00: 1. forduló

13.30: 1. forduló

TENISZ

ATP 500-as torna, Peking

5.00: egyes, páros

ATP 500-as torna, Tokió

4.00: egyes, páros

WTA 1000-es torna, Peking

5.00: egyes

14.30: Bondár Anna–Renata Zarazúa (mexikói)

VÍZILABDA

Mol ob I, nők

13.00: One Eger–FTC-Telekom

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf, Bánki József

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Jelentős szigorításokat hozott Jürgen Klopp a német válogatottban

8.00: Mi lesz veled, Manchester City?

9.00: László Csaba a vonalbanM Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Az 1988-as szöuli olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Kosárlabda, vendég: Balogh Judit korábbi válogatott játékos, edző

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Göbölyös Gábor, Spiller István, Thury Gábor

17.00: A víz összeköt magazin

17.35: Kézilabda, a klubvilágbajnokság döntőjére készül a Veszprém férficsapata

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kosárlabda, élő közvetítés a Sopron–Kibirkstis Vilnius női Euroliga-selejtezőről. Kommentátor: Tóth Béla

19.15: Jégkorong, élő közvetítés a Fehérvár–Villach ICEHL-mérkőzésről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.00: Interjúk a Netrisk Sport és Innováció konferencia sajtótájékoztatójáról

20.30: Labdarúgás, szünnap után parázs meccsekkel folytatódik a Nemzetek Ligája

21.00: Kézilabda, a klubvilágbajnokság döntőjére készül a Veszprém férficsapata

21.40: A víz összeköt magazin

22.15: Sportvilág

22.30: Sporthely Bera Emesével