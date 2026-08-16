Kós Hubert Eb-aranyérmes 200 méteres vegyes úszásban

Végre egy nap, amikor csak este és csak egyszer kell úszni!

Ugyan Kós Hubert szombat esti megjegyzését a mellette álló öccse, Olivér rögtön árnyalta kicsit („Hubi, az első nap is ilyen volt!”), ettől még tény, hogy a Saint-Denis-i Európa-bajnokság záró napján Kós Hubertnek egyszer volt jelenése az uszodában.

Illetve kétszer, utóbbinál viszont már nem fürdődresszben vonult a mi Hubink!

Kós Hubert őrületes programot szabott magának erre a versenyre, öt egyéni számot vállalt (és azt a csodás váltódöntőt), vagyis a vasárnapi volt a tizenhatodik olyan alkalom, amikor rajtkövekhez szólították.

Ez az erőltetett menet be is állította a bioritmusát, így bár állított magának ébresztőt vasárnap reggelre, magától ébredt, s ha már így történt, a reggeli után útnak is indult az uszodába.

Alig kétezer méternyi úszás szerepelt a programban, meg persze egy kis szociális élet – a nagy baráttal, Léon Marchand-nal diskurált, majd megnézte, hogyan úszik a francia fiú a 400 gyors előfutamában (mellette persze a két magyarra, Sárkány Zalánra és Pápai Olivérre is figyelt).

Az ebéd és rövid pihenő után újra megindult az uszoda felé – az izgalom fokozódott benne.

Hiába a sok döntő már mögötte, hiába az egyre több (arany)érem, az adrenalinlöket kell az igazán nagy úszásokhoz.

Szombaton a kétszáz pillangón fináléjában és a kétszáz vegyes középdöntőjében ez kicsit hiányzott, de vasárnap e tekintetben is helyreállt a világ rendje.

A bemelegítés során nem a méterek kapták a főszerepet („Figyeltem rá, hogy nehogy kiússzam magam. Nagyon sokat vállaltam ezen az Eb-n, de tudtuk, hogy ez lesz, viszont ki kellett próbálni, mit bírok, hogy ez a sűrű menetrend milyen. Brutális… Tudod előre, hogy fájni fog, mégsem tudod, ez vajon milyen érzés. Tényleg brutális…”), sokkal inkább a technika, a fordulók, és más hasonló „finomságok”.

Kós Hubert 2022-ben rúgta be az ajtót – Sós Csaba szövetségi kapitány használta ezt a kifejezést az olasz fővárosban: Kós első Eb-aranyát szerezte. Amúgy 200 vegyesen.

Aztán két évvel később megvédte címét Belgrádban, ezúttal az (is) volt a tét, vajon jön-e a harmadik Eb-arany sorozatban?

És vajon képes lesz-e Kós megdönteni a nagy példakép, Cseh László 2009-es vagyis cápadresszes országos csúcsát (1:55.18).

„Szombaton nem jött az adrenalin, ez is baj volt, vasárnap viszont jött. Kihasználtam!”

Rajt-cél győzelmet aratott.

Igaz, a legvégén nagyon jött a spanyol Hugo Gonzalez De Oliveira („Hugónak hatalmas gratula! Amilyen állapotban volt egy éve… Nálunk, velünk készült, nagyot fejlődött.”), de két tized megmaradt az előnyből.

Cseh László országos csúcsa pedig immár a magyar örökranglista második helyére szorult.

Kós Hubertnek jó eséllyel ez a vasárnapi volt az utolsó 200 vegyese nagy versenyen. Megnyerte. Sorozatban harmadik Eb-címét szerezte ezen a távon úgy, hogy Cseh László rekordját döntötte meg – ez a fiú nagyon tud valamit! Még forgatókönyvírónak is elmehetne…