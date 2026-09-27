Nemzeti Sportrádió

Magyar Örökség-díjat kapott a 4×100-as gyorsúszóváltó

2026.09.27. 09:31
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Fotó: Czinege Melinda
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Németh Nándor úszás Milák Kristóf Kós Hubert Szabó Szebasztián
Magyar Örökség-díjat kapott a Kós Hubert, Szabó Szebasztián, Németh Nándor, Milák Kristóf összeállítású 4x100 méteres gyorsúszóváltó, amely az Európa-bajnokságok százéves történetében először lett aranyérmes augusztusban, Párizsban.

 

A magyar szövetség (MÚSZ) honlapjának beszámolója szerint az elismerést a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében vette át – Plagányi Zsolt és Máté Hunor edző, továbbá Wladár Sándor MÚSZ-elnök társaságában – Németh és Szabó. 

„Az évtizedes hagyományokra visszatekintő Magyar Örökség-díjra ritkán terjesztenek fel sikeres sportolókat, ugyanakkor 11 évvel Cseh László után most a 4×100-as gyorsváltó tagjai is abban a kitüntetésben részesültek, hogy átvehették ezt az elismerést, mert a kuratórium úgy találta, tettüknek helye van a magyar kultúra Aranykönyvében” – áll az előfutamban szerepelt Kós Olivérrel és Jászó Ádámmal kiegészült kvartett méltatásában.

 

Németh Nándor úszás Milák Kristóf Kós Hubert Szabó Szebasztián
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