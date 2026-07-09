A Serie A-ba, Torinóba vezethet Orlando Gill újta – sajtóhír

A Torino állítólag öt-hat millió eurót fizetne Orlando Gill játékjogáért, de a Fiorentina, a Feyenoord és az Ipswich Town is szerződtetné a németek elleni tizenegyespárbaj paraguayi hősét.

A Sky Italia szerint a Torino már konkrét ajánlatot is tett a 26 éves, 11-szeres válogatott kapusért Orlando Gillért, aki reagált is a lehetséges átigazolására.

„Kiveszek néhány nap szabadság, aztán meglátjuk – fogalmazott a jövőjével kapcsolatban. – Torino? Miért ne? Nagy klubról van szó, beszélünk még erről, hogy megtaláljuk azt a megoldást, ami mindenkinek a legjobb. Elemezzük az ajánlatokat, de a San Lorenzo fog dönteni.”

Gill 2024-ben a paraguayi San Lorenzótól ingyen igazolt az argentin San Lorenzóba, melynek első csapatában 59 tétmeccsen szerepelt eddig, 2027 decemberéig szól a szerződése a klubnál. A világbajnokságon a paraguayiak mindegyik meccsén ő védte a kaput.