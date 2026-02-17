Paralimpia 2026: hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat

Hat orosz és négy fehérorosz sportoló indulhat saját zászlaja alatt a március 6. és 15. közötti milánói-cortinai paralimpián – jelentette be a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC). A szervezet keddi döntése azt jelenti, a két ország képviselői visszatérhetnek a nemzetközi színtérre azt követően, hogy a 2022-es pekingi paralimpián nem indulhattak, mivel közvetlenül a játékok előtt kezdődött el az ukrajnai háború.

Craig Spence, az IPC kommunikációs igazgatója jelezte, hogy az orosz és fehérorosz paralimpikonokat „bármely más ország” sportolóival azonos módon fogják kezelni.