Magyar érmek a paraúszók barcelonai világkupáján

2026.03.24. 11:52
Konkoly Zsófia (Fotó: Szabó Miklós)
Kiválóan szerepeltek a magyar paraúszók a barcelonai világkupán, amelyen 39 ország 238 versenyzője vett részt.

 

A paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia egy-egy ezüst- (400 m gyors) és bronzérmet (100 m pillangó) szerzett, míg Hotz Csenge második lett 50 méter gyorson. Utóbbi versenyző az ifjúsági kategóriában 100 mellen aranyérmesként zárt, csakúgy, mint Janza Virág Csenge 400 méter gyorson. A fiatalabbak között Birnbauer Botond 100 mellen a negyedik, 200 vegyesen a hatodik helyen végzett.

A Magyar Paralimpiai Bizottság a közösségi oldalán külön kiemelte, hogy Konkoly Zsófia 100 méter pillangón elért 1:08.48 perces idejével jelenleg vezeti a világranglistát a saját kategóriájában.

A paraúszó világkupák sajátossága, hogy a különböző kategóriák versenyzői együtt úsznak, és a helyezéseket pontozásos rendszer dönti el.

A sorozat következő állomása Párizsban lesz május 1-3-án.

(MTI)

 

