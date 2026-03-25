Módosult a párizsi paralimpia triatlonversenyének sorrendje: Mocsári Bence negyedik lett

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) független doppingellenes bírósága határozatában megállapította, hogy a brazil Ronan Nunes Cordeiro doppingvétséget követett el a 2024-es párizsi paralimpiai játékokon. A sportoló mintájában tiltott szert (19-norandroszteront) mutattak ki, amely a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) listáján az anabolikus androgén szteroidok közé tartozik, használata mindenkor tiltott. A bíróság döntése értelmében a brazil versenyzőt visszamenőleges hatállyal kizárták a párizsi paralimpia PTS5 versenyéből, eredményeit megsemmisítették.

A sorrend módosulásával Mocsári Bence hivatalosan a negyedik helyen zárta élete első paralimpiáját. A magyar sportoló a Szajnában zajló úszást követően az élmezőnyben haladt, majd a kerékpáros szakaszon elszenvedett bukása és az azt követő technikai nehézségek ellenére is az eredeti befutó szerinti ötödik helyen ért célba. Mocsári Bence negyedik helyezése sporttörténelmi siker: paratriatlonban korábban Boronkay Péter (2016) és Lévay Petra (2021) kilencedik helye volt az eddigi legjobb magyar teljesítmény a játékok történetében.

