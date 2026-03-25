Módosult a párizsi paralimpia triatlonversenyének sorrendje: Mocsári Bence negyedik lett

2026.03.25. 15:18
paralimpia Mocsári Bence paratriatlon
A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) doppingvétség miatt utólag kizárta a párizsi paralimpia férfi triatlon PTS5 kategóriájának ezüstérmesét. A döntés értelmében a hivatalos rangsor módosult, Mocsári Bence pedig az ötödikről a negyedik helyre lépett elő, megszerezve ezzel minden idők legjobb magyar paratriatlonos eredményét.

A Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) független doppingellenes bírósága határozatában megállapította, hogy a brazil Ronan Nunes Cordeiro doppingvétséget követett el a 2024-es párizsi paralimpiai játékokon. A sportoló mintájában tiltott szert (19-norandroszteront) mutattak ki, amely a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) listáján az anabolikus androgén szteroidok közé tartozik, használata mindenkor tiltott. A bíróság döntése értelmében a brazil versenyzőt visszamenőleges hatállyal kizárták a párizsi paralimpia PTS5 versenyéből, eredményeit megsemmisítették.

A sorrend módosulásával Mocsári Bence hivatalosan a negyedik helyen zárta élete első paralimpiáját. A magyar sportoló a Szajnában zajló úszást követően az élmezőnyben haladt, majd a kerékpáros szakaszon elszenvedett bukása és az azt követő technikai nehézségek ellenére is az eredeti befutó szerinti ötödik helyen ért célba. Mocsári Bence negyedik helyezése sporttörténelmi siker: paratriatlonban korábban Boronkay Péter (2016) és Lévay Petra (2021) kilencedik helye volt az eddigi legjobb magyar teljesítmény a játékok történetében.
 

 

Paralimpia 2026: hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat

Egyéb egyéni
2026.02.17. 16:55

Magyar–ukrán parasport együttműködés körvonalazódik Kárpátalján – sajtóhír

Egyéb egyéni
2026.02.06. 09:00

Hajrá, Tete! – dokumentumfilm készült a paralimpiai bajnok úszóról, Illés Fanniról

Úszás
2025.11.08. 10:30

Urr Anita maradt az Európai Paralimpiai Bizottság elnökségében

Egyéb egyéni
2025.08.31. 09:28

Dél-koreai kihívója van a Nemzetközi Paralimpiai Szövetség elnökének

Egyéb egyéni
2025.08.01. 21:34

Magyar arany- és ezüstérem a tatai paratriatlon világkupán

Egyéb egyéni
2025.07.19. 15:40

A paratriatlonos Mocsári Bence világkupa-győztes Szamarkandban

Egyéb egyéni
2025.05.24. 09:09

Triatlon vb-sorozat: Lehmann Csongor kilencedik lett Jokohamában

Egyéb egyéni
2025.05.17. 10:14
Ezek is érdekelhetik