Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: FTC–Górnik Zabrze 0–0 – ÉLŐ

Nagy Ádám a kispadon, két magyar válogatott játékossal kezd a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen

V. J.V. J.
2026.08.05. 19:08
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Dibusz Dénes és Osváth Attila személyében két magyar válogatott játékossal kezd a Fradi a Górnik Zabrze ellen (Fotó: Török Attila)
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FTC Górnik Zabrze kezdőcsapatok El-selejtező Ferencváros
A Ferencváros a Górnik Zabrzét fogadja a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének 3. fordulójában, az első mérkőzésen. Íme, a kezdők!

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
FERENCVÁROS–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Javier Alberola (spanyol)
FTC: Dibusz – Cadu, M. Gómez, Raemaekers, Osváth – Corbu, Kanikovszki, Levi – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
A kispadon: Varga Á. (kapus), Nagy Á., Zohoré, Arzani, Bagi, Kodro, Gruber, Csirkovics, O'Dowda, Nagy O., Varga Z., Szevikjan
ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz, Urbanski – Ilkia Dimi, Prekop, Ismaheel. Vezetőedző: Michal Gasparik
A kispadon: Kania (kapus), Warczak, Bochniewicz, Peter Federico, Zmrzly, Liseth, Donio, Khlan, Rakoczy

 

FTC Górnik Zabrze kezdőcsapatok El-selejtező Ferencváros
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