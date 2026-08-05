Nagy Ádám a kispadon, két magyar válogatott játékossal kezd a Ferencváros a Górnik Zabrze ellen

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

FERENCVÁROS–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna, 20.15 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Javier Alberola (spanyol)

FTC: Dibusz – Cadu, M. Gómez, Raemaekers, Osváth – Corbu, Kanikovszki, Levi – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs

A kispadon: Varga Á. (kapus), Nagy Á., Zohoré, Arzani, Bagi, Kodro, Gruber, Csirkovics, O'Dowda, Nagy O., Varga Z., Szevikjan

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz, Urbanski – Ilkia Dimi, Prekop, Ismaheel. Vezetőedző: Michal Gasparik

A kispadon: Kania (kapus), Warczak, Bochniewicz, Peter Federico, Zmrzly, Liseth, Donio, Khlan, Rakoczy