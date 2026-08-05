Matthias Jaissle lett a Newcastle United vezetőedzője

Elődje, Eddie Howe múlt pénteken távozott a posztról.

A 38 éves Jaissle 2021-ben az FC Lieferingnél kezdte edzői pályafutását, majd volt a Red Bull Salzburg (2021–2023) és mostanáig a szaúdi Al-Ahli vezetőedzője.

A Newcastle az előző szezonban a 12. helyen végzett az angol élvonalban. Bár ez az eredmény csalódást keltő volt, Howe irányításával a négyszeres bajnok és hatszoros FA-kupa-győztes klub a 2025-ös Ligakupa-sikerrel hetven év után szerzett újra hazai trófeát. Emellett kétszer is indult a Bajnokok Ligájában, a 2023–2024-es kiírásban a csoportkör után kiesett, az előzőben viszont a főtábla után a nyolcaddöntőig jutott.