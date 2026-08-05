Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: FTC–Górnik Zabrze 0–0 – ÉLŐ

Sikerül hazai pályán előnyt szerezni? Ferencváros–Górnik Zabrze, El-selejtező

2026.08.05. 20:03
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Lenny Joseph a lengyelek kapuját is beveszi? (Fotó: Török Attila)
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El FTC Európa-liga-selejtező Górnik Zabrze Fradi El-selejtező Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
A labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójában a Ferencváros a lengyel Górnik Zabrzét fogadja. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROSI TC–GÓRNIK ZABRZE (lengyel) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Budapest, Groupama Aréna, 12870 néző. Vezeti: Javier Arberola Rojas (Alfredo Rodríguez Moreno, Jorge Bueno Mateo) – spanyolok
FTC: Dibusz – Cadu, M. Gómez, Raemaekers, Osváth – Corbu, Kanikovszki, Levi – Zachariassen, Joseph, Yusuf. Vezetőedző: Borbély Balázs
GÓRNIK ZABRZE: Schulze – Sácek, Janiciki, Josema, Janza – Sadilek, Dietz, Urbanski – Ilkia Dimi, Prekop, Ismaheel. Vezetőedző: Michal Gasparik

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

El FTC Európa-liga-selejtező Górnik Zabrze Fradi El-selejtező Európa-liga Ferencváros Ferencvárosi TC
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