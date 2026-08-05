Hosszabbításban dőlt el: kiesett a női BL-selejtezőből a Ferencváros

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT (Hévízi út)

Elődöntő

FERENCVÁROS–PAOK (görög) 2–3 (2–2, 2–2, 2–3)– hosszabbítás után

Budapest, III. Kerületi TVE Sporttelep. Vezette: Olivia Tschon (osztrák)

FERENCVÁROS: Kosztics – Czellér (Gágyor, 70.), Goder, Ott, Árvay – Edwards, Csányi D., Fenyvesi (Oleksza, 106.) – Frajtovics, Kubassova, Gégény (Diószegi, 70.). Vezetőedző: Albert Flórián

PAOK: Neuhaus – Jannaka, Gkuni, Kiurexidu, Mitku – Brame, Drakojannaki, Llopis (Michail, 82.) – Andrejevszka (Gkizari, 111.), Gacanica (Vardali, 100.), Argiriu (Curcevic, 56.). Vezetőedző: Athanasziosz Patrikidisz

Gólszerző: Csányi D. (8.), Kubassova (42.), ill. Andrejevszka (7.), Argiriu (17.), Curcevic (93.)

Tizenhét perc, három gól– nem bánták meg, akik szerda délután kimentek a III. Kerületi TVE-pályára, az UEFA BL-minitorna keretén belül rendezett Ferencváros–PAOK összecsapásra. A kánikula ellenére is jó tempóban kezdődő mérkőzés első félidejének elején ugyanis potyogtak a gólok, magyar szempontból egyedül amiatt lehetett bánkódni, hogy kettőt a görög csapat szerzett. A Fradi védőinek különösen Lencse Andrejevszkával gyűlt meg a bajuk, a macedón támadó előbb pontos indítást követően emelte át a kapujából kimozduló Milica Kosztics felett a labdát, amely a kapuba hullott, majd gólpasszt adott Panajota Argiriunak. A kettő között az FTC is vezetett támadásokat, az egyik végén Gégény Petra beadásából Csányi Diána lőtte ki a kapu bal oldalát. A folytatásban a jobb oldalon futó görög támadások továbbra is gondot okoztak, és Koszticsnak többször is védenie kellett, a következő gólt azonban a Ferencváros szerezte: Csányi Diána szögletéből Vlada Kubassova fejelt a kapuba.

Alig kezdődött el a második félidő, ismét Andrejevszka szerezhetett volna vezetést a görögöknek, de ziccerben tíz méterről a bal kapufát találta el. A vendégcsapat valamivel lendületesebben támadott, veszélyesebben futballozott, igaz, a PAOK kapujában Daniele Neuhaus sem unatkozott, a 75. percben Andjela Frajtovics bal alsó sarokba tartó lövését védte. Ahogy közeledett a rendes játékidő vége, úgy vállaltak egyre kevesebb kockázatot a csapatok, Minela Gacanica ennek ellenére is megnyerhette volna a mérkőzést a görögöknek, ám a 90+3. percben ziccerben az égbe lőtte a labdát – következhetett a hosszabbítás.

Amelynek kezdetekor a görögök kapták el jobban a ritmust, és Ilektra Curcevic góljával harmadszor is megszerezték a vezetést. A ferencvárosi futballisták érezhetően elfáradtak a ráadásra, a koncentráció is alábbhagyott, így hiába dolgoztak ki egy-két ígéretes lehetőséget, újból már nem sikerült egyenlíteniük. A PAOK győzelmével továbbra is esélyes a Bajnokok Ligája alapszakaszának elérésére, az erről döntő mérkőzésre szombaton kerül sor a norvég SK Brann ellen, míg a Ferencváros az Európa-kupa első selejtezőkörében folytathatja nemzetközi szereplését, ha a minitorna harmadik helyén végez – ehhez szombat délelőtt 10 órától a Branntól 5–0-s vereséget szenvedő koszovói Mitrovicát kell legyőznie. 2–3

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Brann (norvég)–KFF Mitrovica (koszovói) 5–0