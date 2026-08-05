A mosonmagyaróvári kézilabdaklub csarnokhelyzete rendeződött, azonban más ügyben nyomozás indult

A Mosonmagyaróvári KC elnöke, Gáspár Botond (a szerződés aláírása után) a sajtótájékoztatón már nem jelent meg, így tőle nem kérdezhettek az újságírók, tehát arra sem lehetett választ kapni, hogy a további kintlevőségeket mikor rendezik, mint például a MagiaTours szállítócéggel szembeni 14 millió forintos tartozást. Drescher Ottó azt kívánta az elnöknek, hogy lábaljanak ki a nehéz helyzetből, majd az ügyvezető szót ejtett arról is, hogy a város polgármesterével, Szabó Miklóssal nem sikerült megbeszélést folytatni, ennek ellenére sikerült megkötni a megállapodást.

„Egyetlen egyeztetést beszéltünk meg a polgármester úrral, amelyet végül lemondott azzal az indokkal, hogy »pihenj, nem annyira sürgős«. Úgy gondolom, ez az ügy minden érintett számára sürgős volt. Éppen ezért örülök annak, hogy végül, mások közvetítésével sikerült olyan megállapodást kötni, amely reményeink szerint minden fél számára megnyugtató megoldást jelent” – fűzte hozzá Drescher Ottó.

Mint látszik, az óvári klubnál még nem lélegezhetnek fel, ráadásul nem elég, hogy a cégekkel szembeni tartozását még rendeznie kell, az önkormányzati hitel körül is problémák merültek fel. Ugyanis az MKC korábban 90 millió forintos kölcsönt kért, melyet megkapott, ám többször kérte a visszafizetés meghosszabbítását, amit a képviselő-testület többsége a legutóbb már elutasított, az ügyben pedig a rendőrség hűtlen kezelés bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárást indított.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nyomozás érdekeire hivatkozva további tájékoztatást nem adott a Kisalföld részére, ám a lap megkereste Szabó Miklós mosonmagyaróvári polgármestert is, aki megerősítette, hogy az ügyben valóban rendőrségi eljárás indult. Elmondta, nem tudja, ki tett feljelentést. A rendőrség a város jegyzőjétől iratokat és tájékoztatást kért, többek között arról is, milyen intézkedések történtek a 90 millió forintos hitel visszafizetésének érdekében. A polgármester szerint az önkormányzat minden kért információt rendelkezésre bocsát, amelyeket az aljegyző továbbít a nyomozó hatóságnak.

Szabó Miklós állítása szerint a képviselő-testület döntését követő héten az önkormányzat inkasszót nyújtott be a 90 millió forintos követelés érvényesítésére. Ennek eredményeként eddig mintegy 7 millió forint érkezett vissza a város számlájára, emellett ígéretet kaptak a fennmaradó összeg rendezésére is. A városvezető véleménye szerint, ha 30 olyan vállalkozás akadna, amely évente 5 millió forinttal támogatná a klubot, akkor a taoforrásokkal és az önkormányzati támogatással együtt hosszú távon biztosítható lenne a mosonmagyaróvári élvonalbeli kézilabda finanszírozása. Hozzátette, a klub több korábbi támogatója ugyan kivonult, ugyanakkor új szponzorok is csatlakoztak.