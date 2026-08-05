Kosárlabda: elrajtol az U16-os fiúk B-divíziós Eb-je Szkopjéban

A nyolcadik helyen záró U20-asok, illetve az ötödikként végző U18-asok után csütörtöktől az U16-os fiú kosárlabdázóknak lesz jelenése az észak-macedóniai B-divíziós Eb-jükön. A 2010-2011-es korosztály legjobbjai Moosz Milán szövetségi edző irányításával szerepelnek majd Szkopjéban a második vonalbeli kontinenstornán.

A mieink a D jelű csoportban kaptak helyet, méghozzá az észtek, az osztrákok, a britek és a dánok mellett.

A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.

„Nagyon nehéz megjósolni a pontos erőviszonyokat, hiszen ebben a korosztályban még nemigen van kiindulási és viszonyítási alapunk – mondta Moosz Milán szövetségi edző az előzetes esélyekről a bball1.hu-nak. – Az észt és dán csapatról sikerült felvételeket szereznünk, az osztrákok ellen pedig játszottunk két felkészülési mérkőzést, amelyeket megnyertünk. Ami tény: sokat fejlődtünk csapatként az elmúlt időszakban. A téli Szent István-kupán még etalonnak vélt finneket nemrég a portugáliai felkészülési tornán például már elkaptuk egy ponttal, viszont a dánok húsz ponttal tudták verni ugyanezeket a finneket, az észtektől viszont kikaptak. Ezek persze csak eredmények, ugyanakkor ki tudja, hogy ki mit szeretett volna gyakorolni az adott felkészülési tornán... Az mindenesetre kijelenthető, hogy nem lesz sétagalopp egyik meccsünk sem a csoportkörben.”

Forrás: MKOSZ

A felkészülési időszak során a válogatott kilenc edzőmeccset játszott. Kezdésként a magasabban jegyzett, tehát A-divíziós szlovénektől két szűk vereséget szenvedtek a mieink Fehérváron (73–74 és 68–83). Ezután a leendő Eb-ellenfél osztrákokat verte hazai pályán két alkalommal a csapat, előbb 99–65-re, majd 72–65-re. A folytatásban Portugáliába utazott a Moosz-alakulat, ahonnan két sikerrel és egy vereséggel tért haza: a házigazda portugálok (73–69) és a finnek (72–71) szoros felülmúlása mellett a belgáktól kikapott néhány ponttal (75–78) a magyar együttes. A közvetlen Eb-felkészülés zárásaként az oroszok következtek, akik ellen egy 65–83-as vereségre, illetve egy 74–74-es döntetlenre futotta. Tehát, a felkészülési mérkőzések összmérleg négy-négy győzelem és vereség, illetve egy döntetlen.

Csütörtök este 21 órától az észtek ellen nyitják az Európa-bajnokságot a magyar fiúk.

A tavalyi B-divíziós U16-os Eb-n a magyar csapat a 13. helyen végzett.

Az U16-os fiúválogatott kerete:

Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik



U16-os B-divíziós fiú Európa-bajnokság

Augusztus 6-15., Szkopje (Észak-Macedónia)

D-csoport: Észtország, Magyarország, Dánia, Nagy-Britannia, Ausztria



A magyar csapat programja az Eb csoportkörében:

Augusztus 6., csütörtök 21:00

Magyarország–Észtország

Augusztus 7., péntek 16:00

Magyarország–Ausztria

Augusztus 8., szombat 11:00

Magyarország–Nagy-Britannia

Augusztus 11., kedd 21:00

Magyarország–Dánia

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)