Véget ért Lara Gut-Behrami olimpiai bajnok alpesi síző pályafutása

A 35 éves sportoló tavaly június 26-án jelentette be, hogy az olimpiai szezon után befejezi pályafutását, és bár súlyos sérülése és térdműtétje miatt nem állhatott rajthoz februárban a milánói-cortinai ötkarikás játékokon, szerdán megerősítette korábbi döntését.

Miután novemberben egy edzés során elesett és súlyosan megsérült, egy ideig nyitva hagyta a visszatérés lehetőségét.

Gut-Behrami 2022-ben Pekingben szuper-óriásműlesiklásban lett olimpiai bajnok. Egy évvel korábban Cortina d’Ampezzóban szuper-óriásműlesiklásban és óriásműlesiklásban is világbajnoki címet szerzett. A 2007-ben kezdődött profi pályafutása során 48 világkupafutamot nyert, az összetett világkupában a 2015–2016-os és a 2023–2024-es idényben is az élen végzett, emellett hét kis kristálygömböt – vagyis szakági vk-elsőséget – is szerzett. Ezenkívül négyszeres világbajnoki ezüst- és háromszoros bronzérmesnek, illetve kétszeres olimpiai bronzérmesnek mondhatja magát.