Ezüstérmes Betlehem Dávid 10 km-en az Eb-n

A 2024-es párizsi olimpia 10 km-es férfi dobogósai, magyar, német, magyar után a 2024-es Európa-bajnokság 10 km-es száma német, magyar, német dobogót hozott kedden – ketten, mégpedig Betlehem Dávid és Oliver Klemet mind a kétszer érmet szerzett, előbbi eggyel jobb, utóbbi eggyel „rosszabb” helyen végzett.

A leggyorsabb ezen a napon Tokió aranyérmese, Florian Wellbrock volt, a párizsi győztes, Rasovszky Kristóf menet közben belekeveredett egy nagyobb adok-kapokba, így nem volt esélye arra, hogy beleszóljon a dobogós helyezésekbe, ő a 23. lett. Megküzdött az elemekkel Kovács-Seres Hunor is, már a táv első felében elveszítette a sapkáját, végül 16.-ként csapott rá a panelre.

Betlehem végig a mezőny elején úszott, amellett, hogy a német Wellbrock fantasztikus úszó, képes egészen elképesztő iramváltásokra szinte bármikor (ezt bemutatta a keddi hajrában is), talán az is döntött a javára, hogy az olimpiához képest a Szajna csendesebb részén rendezték meg ezt a viadalt – a mieinkről köztudott, hogy a vetélytársakhoz képest talán jobban tudnak alkalmazkodni bármilyen körülményhez, s bár laboratóriumi feltételek mellett is ott vannak a legjobbak között, a nyílt vízi úszás sajátosságait, s ebben benne van a hideg víz, a hullámos víz, a meleg levegő, vagy éppen a hűvös, sokkal jobban szeretik.

De szeretheti ezt az Európa-bajnoki ezüstérmet Betlehem Dávid is, még ha egyértelműen a győzelem is volt a célja a világkupa-sorozat összetett elsőjének – mindenképpen jár érte a gratuláció.

„Jól éreztem magam végig. Lehet, hogy korán indítottam meg a hajrát, de ki akartam zökkenteni Florian Wellbrockot. Ki is zökkentettem, de csak egy időre, azért ő a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb nyílt vízi úszója, sajnálom, hogy nem tudtam vele úgy harcolni, ahogyan szerettem volna. De elkészültem az erőmmel, ebben az úszásban ennyi volt, nem vagyok csalódott. Persze, jó lett volna nyerni, ám ott vagyok a dobogón, ez jó, és hát a Los Angeles-i olimpián a hideg és hullámos víz nem Floriannak fog kedvezni” – értékelt az M4 Sportnak Betlehem Dávid a futam végén.

A hölgyek 10 km-es versenye 14.30-kor rajtol Párizsban, a mezőnyben egyetlen magyarral, Mihályvári-Farkas Viktóriával.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

10 km. Férfiak

Európa-bajnok: Florian Wellbrock (Németország) 1:55:18.3

2. Betlehem Dávid (Magyarország, klub: FTC, edző: Szokolai László) 1:55:20.5

3. Oliver Klemet (Németország) 1:55:24.8

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16. Kovács-Seres Hunor (Magyarország) 1:56:15.2

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23. Rasovszky Kristóf (Magyarország) 1:58:02.3

