Vízilabda: elődöntőbe jutott az U20-as női Eb-n a magyar válogatott

Az U20-as női vízilabda-válogatottnak volt ok az ijedtségre az orosz csapat elleni Eb-negyeddöntő elején, hiszen az ellenfél 1–4-gyel kezdett, a második negyedben azonban már összejött a fordítás, és végül 15–1--es győzelemmel a Biros Péter vezette korosztályos nemzeti együttes bejutott az Oeirasban zajló kontinensviadal elődöntőjébe.

A magyar csapat a legjobb négy között az Olaszország–Horvátország mérkőzés győztesével találkozik majd.

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS

Negyeddöntő

Magyarország–Oroszország 15–11 (2–4, 3–0, 6–3, 4–4)

Gól: Hajdú K. 4, Varró E. 4, Lendvay Z. 3, Tiba P. 3, Hetzl A.

(Kiemelt képünk forrása: MVLSZ/EA)