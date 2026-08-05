Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Melis Zoltán olimpiai ezüstérmes evezős, korábbi szövetségi kapitány

2026.08.05. 18:20
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Melis Zoltán (Fotó: MTI/Kovács Gyula)
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evezés gyász Melis Zoltán
Hetvennyolc éves korában elhunyt Melis Zoltán olimpiai ezüstérmes evezős, aki két ciklusban közel húsz éven keresztül volt szövetségi kapitány.

A Magyar Evezősszövetség (MESZ) a közösségi oldalán tette közzé szerdán délután a halálhírt, a magyar evezőssport egyik legnagyobb alakjának nevezve az elhunytat.

Melis Zoltán 1947. szeptember 11-én született Pestszenterzsébeten. 1961-ben kezdett el evezni a Csepel SC-ben, ahol 1980-ig egész versenyzői pályafutását töltötte, ezalatt 33 felnőtt magyar bajnokságot nyert. 1965 és 1979 között válogatott kerettag volt. Teljes versenyzői pályafutása alatt a testvérével, Antallal evezett egy hajóban. Vele, valamint Csermely Józseffel és Sarlós Györggyel együtt ezüstérmet szereztek az 1968-as mexikóvárosi olimpián a kormányos nélküli négyesben – ez Magyarország mindmáig legjobb olimpiai helyezése a sportágban. Egy évvel később az Európa-bajnokságon szintén másodikok lettek. Melis Zoltán az 1972-es müncheni játékokon a nyolcassal a hetedik helyen végzett.

1979-ben a TF-en szakedzői képesítést szerzett, majd a Csepel SC utánpótlás- és felnőttcsapatánál dolgozott. 1983 és 1992, valamint 1997 és 2008 között a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt, később az egyiptomi nemzeti csapatot is irányította.

„Sportolói pályafutását követően edzőként és szövetségi kapitányként is hosszú éveken át szolgálta a magyar evezést, munkájával generációk fejlődését segítve. Melis Zoltán nemcsak kivételes versenyző volt, hanem olyan szakember és példakép is, aki egész életét a magyar evezősportnak szentelte. Eredményei, tudása és embersége maradandó nyomot hagytak sportágunk történetében” – írta a magyar szövetség.

 

evezés gyász Melis Zoltán
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