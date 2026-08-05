Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: FTC–Górnik Zabrze 0–0 – ÉLŐ

Ukrán győzelem a műugrók vegyes szinkrontoronyugró-versenyében a vizes Eb-n

V. J./MTIV. J./MTI
2026.08.05. 20:06
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Olekszij Szereda és Kszenyija Bajlo (Fotó: AFP)
Címkék
vegyes szinkrontoronyugrás vizes Eb szinkrontoronyugrás
Az ukránok kettőse, Olekszij Szereda és Kszenyija Bajlo nyerte meg a műugró vegyes párosok szinkrontoronyugró-versenyét szerdán a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A második helyen a németek, a harmadikon a spanyolok végeztek.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Műugrás
Vegyes szinkrontoronyugrás, döntő
1. Olekszij Szereda, Kszenyija Bajlo (Ukrajna) 323.16 pont
2. Johannes Rosler Ole, Alexandra Paulina Pfeif (Németország) 317.76
3. Jorge Rodriguez Ledesma, Ana Carvajal San Miguel (Spanyolország) 297.48

Később
19.55: férfi 3 m, döntő

Úszás
5 órája

Vizes Eb: orosz csapatarany a műúszók akrobatikus számában

A második helyen a spanyolok, a harmadikon az olaszok végeztek.

 

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