Ukrán győzelem a műugrók vegyes szinkrontoronyugró-versenyében a vizes Eb-n

Az ukránok kettőse, Olekszij Szereda és Kszenyija Bajlo nyerte meg a műugró vegyes párosok szinkrontoronyugró-versenyét szerdán a párizsi vizes Európa-bajnokságon. A második helyen a németek, a harmadikon a spanyolok végeztek.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Műugrás

Vegyes szinkrontoronyugrás, döntő

1. Olekszij Szereda, Kszenyija Bajlo (Ukrajna) 323.16 pont

2. Johannes Rosler Ole, Alexandra Paulina Pfeif (Németország) 317.76

3. Jorge Rodriguez Ledesma, Ana Carvajal San Miguel (Spanyolország) 297.48 Később

19.55: férfi 3 m, döntő