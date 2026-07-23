Nemzeti Sportrádió

Úszás: magyar győzelemmel indult a sukorói nyílt vízi ifjúsági Eb

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2026.07.23. 13:33
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ifjúsági Európa-bajnokság Grandpierre Krisztián utánpótlás nyílt vízi úszás utánpótlássport
Grandpierre Krisztián győzelmével kezdődött csütörtökön Sukorón a nyílt vízi ifjúsági úszó Európa-bajnokság.

A Ferencváros úszója, Grandpierre Krisztián az U18-19-es korosztály 10 kilométeres versenyében diadalmaskodott, mindössze hét századmásodperccel előzte meg a második olasz Davide Grossit a Velencei-tavon zajló ifjúsági nyílt vízi Eb első napján – számolt be az MTI.

Kárpáti Máté nem sokkal maradt le a bronzéremről, kevesebb, mint egy másodperccel csapott célba a harmadik francia Ethan Parker után, így negyedikként zárt.

A lányok versenyében legjobb magyarként Nagy Napsugár hetedik lett.

Csütörtökön még az U14-15-ös korosztály számára rendezik meg a 7,5 kilométeres versenyt. A sukorói Eb vasárnap zárul.

(Kiemelt képet készítette: Kovács Attila/MÚSZ)

ifjúsági Európa-bajnokság Grandpierre Krisztián utánpótlás nyílt vízi úszás utánpótlássport
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