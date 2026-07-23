Úszás: magyar győzelemmel indult a sukorói nyílt vízi ifjúsági Eb

A Ferencváros úszója, Grandpierre Krisztián az U18-19-es korosztály 10 kilométeres versenyében diadalmaskodott, mindössze hét századmásodperccel előzte meg a második olasz Davide Grossit a Velencei-tavon zajló ifjúsági nyílt vízi Eb első napján – számolt be az MTI.

Kárpáti Máté nem sokkal maradt le a bronzéremről, kevesebb, mint egy másodperccel csapott célba a harmadik francia Ethan Parker után, így negyedikként zárt.

A lányok versenyében legjobb magyarként Nagy Napsugár hetedik lett.

Csütörtökön még az U14-15-ös korosztály számára rendezik meg a 7,5 kilométeres versenyt. A sukorói Eb vasárnap zárul.

(Kiemelt képet készítette: Kovács Attila/MÚSZ)