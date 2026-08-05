Egy éjszakát töltenek Budapesten a Real Madrid futballistái – NS-infó

A Real Madrid küldöttségének néhány tagja már csütörtök este becsekkol az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe, a csapat augusztus 7-én péntek este érkezik.

Mint ismert, az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzés augusztus 8-án, szombat este 19 órakor kezdődik a Groupama Arénában.

A tervek szerint a madridi csapat negyed hatkor indul a stadionba, és a mérkőzés után a repülőtér felé veszi az irányt.