Egy éjszakát töltenek Budapesten a Real Madrid futballistái – NS-infó
A Nemzeti Sport információi szerint a Real Madrid futballistái egy éjszakát töltenek Budapesten a Ferencváros elleni felkészülési mérkőzés alkalmából.
A Real Madrid küldöttségének néhány tagja már csütörtök este becsekkol az Anantara New York Palace Budapest Hotelbe, a csapat augusztus 7-én péntek este érkezik.
Mint ismert, az FTC–Real Madrid felkészülési mérkőzés augusztus 8-án, szombat este 19 órakor kezdődik a Groupama Arénában.
A tervek szerint a madridi csapat negyed hatkor indul a stadionba, és a mérkőzés után a repülőtér felé veszi az irányt.
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