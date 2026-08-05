Tradíció és profizmus – sztárportré Josh Kerr atlétáról

1954. május 6-án Roger Bannister első emberként törte át a bűvös 4 perces álomhatárt 1 mérföldön. Rekordja csupán másfél hónapot élt, az ausztrál John Landy 3:58.0-ra javította, de Bannister a 3:59.4-es idejével örökre beírta magát a brit atlétika történelemkönyvébe. Három évvel később Derek Ibbotson újabb britként futott világcsúcsot az 1609.344 méteres klasszikus távon (3:57.2). Neki sem volt szerencséje, 13 hónappal később ismét egy ausztrál, Herb Elliott került az örökranglista élére.

Mivel az 1 mérföld nem része a nagy világesemények programjának, ne lepődjünk meg azon, hogy szinte csak angolszász országok ikonjai dominálnak a távon. Az 1970-es évek végén és az 1980-as évek elején ismét a britek következtek. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség jelenlegi elnöke, Sebastian Coe és szintén olimpiai bajnok riválisa, Steve Ovett mutatott utat a világnak. A rekordjaik sorát Coe kezdte meg 1979. július 17-én (3:49.0), majd 1980. július 1-jén Ovett váltotta (3:48.8). 1981-ben is egymásnak adták a WR-táblát, Coe augusztus 19-én 3:48.53-at futott, majd alig egy héttel később Ovett 13 századdal túlszárnyalta. Nem telt el két nap, és Coe pontot tett kettejük párharcára, 3:47.33-as eredménye négy évet is megélt.

A kor harmadik brit legendája, Steve Cram sem maradhatott ki a jóból, már az 1500 világ- és Európa-bajnokaként 1985. július 27-én 3:46.32-vel átvette az első helyet.

Az 1980-as évekből figyelve meglepő helyről, az észak-afrikai arab országokból törték meg a britek egyeduralmát. Az algériai Nureddin Morceli 1993. szeptember 5-én 3:44.39 alatt, vagyis Cramnél majdnem két másodperccel gyorsabban ért célba. Aztán hat évvel később ugyanebben a régióban feltűnt egy korszakos zseni. Hisam el-Geruzs az ezredforduló környékén sorozatban négyszer is világbajnok lett 1500-on, pályafutását 30. születésnapja előtt az athéni olimpián koronázta meg az 1500, 5000 méteres duplázással.

Amikor a görög fővárosban végleg felért a legnagyobbak közé, már az övé volt az 1500 méter és az 1 mérföld világcsúcsa is. Az előbbi távon 1998. július 14. óta felülmúlhatatlan a 3:26.00-s ideje, az utóbbin is 27 év kellett, mire valaki megdöntötte az 1999. július 7-én felállított 3:43.13-át. Ez a valaki nem más volt, mint az általában szemtelenül nagy önbizalommal futó brit, Josh Kerr!

A skót származására igencsak büszke sportoló majdnem egyidős a két El-Geruzs-rekorddal, 1997. október 8-án született. Sportos családban látta meg a napvilágot Edinburgh városában, édesanyja fizioterapeuta, édesapja rögbijátékos volt, bátyja, Jake is a rögbi mellett tette le a garast. Josh nyolcéves korában kezdett el futni egyesületi szinten, 16 évesen pedig kitűzte maga elé, hogy a tengerentúlon tökéletesíti képességeit. Számos visszautasító válasz után végül Új-Mexikóban talált magának helyet egy egyetemi csapatban. 17 évesen már ki is költözött az Egyesült Államokba.

Albuquerque – ha máshonnan nem is – a Breaking Bad és a Pluribus sorozat központi helyszíneként a legtöbb filmrajongónak ismerős lehet. Hősünk három bajnoki címet szerzett az egyetem színeiben és 3:35.01-re javította az egyetemi csúcsot 1500-on – nekünk legyen mondva, egy ilyen idő a 19. születésnapunk előtt…

Néhány hónappal később, 2018 júniusában már profinak állt, a végzős évében Albuquerque és Seattle között ingázott. A következő nyáron már csak az atlétikára koncentrálva ezüstérmes lett a brit bajnokságon, majd a dohai vb-n a 6. helyet szerezte meg. A 2021-es tokiói olimpián az akkoriban kiemelkedő norvég Jakob Ingebrigtsen és a kenyai Timothy Cheruiyot mögött az elérhető legjobb eredményt megszerezve bronzérmes lett. A fejlődése töretlen volt, 2022 februárjában 1 mérföldön fedett pályás Európa-csúcsot futott – a fenti történeti visszatekintés ismeretében mondanunk sem kell, britként mekkora hírnevet szerzett magának ezzel.

Az igazi áttörés a 2023-as budapesti világbajnokságon jött el neki. Jakob Ingebrigtsen az 1500 méter korai köreiben karlendítéseivel még a show-t csinálta, majd a döntőben ugyanúgy „lenyomta” őt egy brit, mint 2022-ben Eugene-ben. Jake Wightman után ezúttal Kerr volt az, aki lehajrázta a norvég csodafutót, és világbajnok lett 1500-on.

„Azok az utolsó pillanatok hosszú időre bevésődnek az emlékezetembe. Ötven méterrel a vége előtt már tudtam, hogy megfogtam őt, és enyém lesz a győzelem. Az utolsó körben kitettem a szívem a pályára, kőkemény yardokat kellett teljesítenem hozzá, hogy eljussak ide. Nagyjából tizenhat évnyi érzelem tört ki belőlem a célban. Egy kisgyerek nagy álma volt, ami most valóra vált” – mondta Kerr a nemzetközi szövetségnek az öröm pillanataiban.

Ekkor már a jellegzetes Oakley márkájú napszemüvegében futott. Elmondása szerint ez hatalmas mentális előnyt ad neki, mert ellenfelei nem látják a szemét a rajt előtt, ami szerinte növeli a magabiztosságát és zavarba hozza riválisait.

2024-ben már a télen bekezdett, a neki abszolút hazai, glasgow-i fedett pályás világbajnokságra minden idők legjobb 2 mérföldes futásával hangolt (8:00.67 Bostonban). Glasgow-ban a csarnokban őrült hangulat uralkodott, hősünk végig jól helyezkedett a 3000 méteres futamban, az utolsó körben az etióp Selemon Baregával vívott késhegyre menő csatát, amiből nem volt kérdéses, hogy ő jön ki győztesen. A vb-címét idén Torunban megvédte, immár az 1500 olimpiai ezüstérmeseként. 2025 nem úgy sikerült neki, ahogyan szerette volna, igaz, 5000 méteren brit bajnok lett, azonban az év végi vb-n megsérült az 1500-as tokiói fináléban.

Project 222. Ezt a nevet kapta a 2026. július 18-i világcsúcskísérlete 1 mérföldön. A britnek eltökélt szándéka volt, hogy a londoni Gyémánt Liga-verseny 60 ezer hazai szurkolója előtt megdöntse Hisam el-Geruzs 27 éve élő 3:43.13-as eredményét. A hírek szerint Kerr magaslati felkészülése tökéletesen sikerült, amit a saját szemünkkel is tapasztalhattunk. Az iramfutók jó tempót diktáltak, de az utolsó másfél kört már egyedül, a zöld fénycsíkkal kellett lefutnia, a csengetésnél egy másodperc előnye volt marokkói elődjéhez képest. A mozgása a hajrára is könnyed, laza maradt, a közönség beüvöltötte őt a célba: 3:42.66, óriási világcsúcs! A 222 másodperc is meglett, Kerr jutalma 50 ezer dollár lett.

„Nagyon megterhelő volt. Óriási felhajtással járt az egész, de fantasztikus emberek vesznek körül, ezért sikerült végig keményen dolgoznom. Tudtam, hogy képes vagyok a 3:42-es időre, de a végén majdnem elúszott. Ahhoz, hogy brit atlétaként nyomot hagyjak ebben a sportágban és a legendák nyomdokaiba lépjek, ilyen teljesítményt kell nyújtani. Ehhez minden cseppet ki kell csavarnod magadból, s nemcsak neked, a csapatod többi tagjának is. Odakint a pályán én vagyok, de a háttérben hihetetlenül kemény munka zajlik, ez az eredmény ennek a rengeteg, kemény munkának a gyümölcse” – mondta a célba érkezést követően.

A brit távfutás új csillaga októberben lesz 29 éves, vagyis a 2028-as Los Angeles-i olimpián tökéletes korban lesz ahhoz, hogy a legfényesebb medáliát is begyűjtse.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. augusztus 1-i lapszámában jelent meg.)