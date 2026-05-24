Kós Hubert egyetemi csapatánál folytatja az úszást Jackl Vivien

2026.05.24. 17:33
Jackl Vivien (Fotó: Czinege Melinda)
Jackl Vivien Texas Egyetem Longhorn Kós Hubert Bob Bowman
Jackl Vivien az olimpiai bajnok Kós Hubert csapattársa lesz a Texas Egyetem úszócsapatában.

A Texas Egyetem csapatánál folytatja pályafutását Jackl Vivien – ezt a 17 éves sportoló jelentette be közösségi oldalán. Mint írta: szóbeli megállapodást kötött az iskolával, ahol tanulmányait és sportpályafutását folytatja a jövőben.

„Izgatottan várom életem új fejezetét és azt, hogy én is Longhorn legyek!” – tette hozzá az Európa-bajnok úszó.

A magyar válogatott úszók közül Kós Hubert mellett a Texas Egyetemen készül Pádár Nikolett is. A csapat vezetője Bob Bowman, aki korábban a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelps felkészülését is irányította, s akinél jelenleg a franciák klasszisa, Léon Marchand is edz.

 

