Kós Hubert egyetemi csapatánál folytatja az úszást Jackl Vivien

Jackl Vivien az olimpiai bajnok Kós Hubert csapattársa lesz a Texas Egyetem úszócsapatában.
A Texas Egyetem csapatánál folytatja pályafutását Jackl Vivien – ezt a 17 éves sportoló jelentette be közösségi oldalán. Mint írta: szóbeli megállapodást kötött az iskolával, ahol tanulmányait és sportpályafutását folytatja a jövőben.
„Izgatottan várom életem új fejezetét és azt, hogy én is Longhorn legyek!” – tette hozzá az Európa-bajnok úszó.
A magyar válogatott úszók közül Kós Hubert mellett a Texas Egyetemen készül Pádár Nikolett is. A csapat vezetője Bob Bowman, aki korábban a 23-szoros ötkarikás aranyérmes Michael Phelps felkészülését is irányította, s akinél jelenleg a franciák klasszisa, Léon Marchand is edz.
