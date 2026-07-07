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Úszás: Jackl Vivien ezüstérmével indult a müncheni ifjúsági Eb

Jancsó Kornél utanpotlassport.huJancsó Kornél utanpotlassport.hu
2026.07.07. 20:38
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Jackl Vivien úszás utánpótlás utánpótlássport
A németországi ifi Eb-n a dobogó második fokára állhatott fel az első versenynapon Jackl Vivien, aki a 400 méteres vegyesúszásban kezdte meg szereplését a korosztályos kontinensviadalon.

Magyar ezüstéremmel rajtolt kedden az ifjúsági korú úszók müncheni Európa-bajnoksága:

a nyitónapon Jackl Vivien 400 méter vegyesen ért célba másodikként

400 méter vegyesen ért célba másodikként

a címvédő angol Amalie Smith mögött. A szám korábbi kétszeres korosztályos magyar Európa-bajnoka a keddi matinés selejtezőben a második idővel biztosította szereplését a fináléban, ahová honfitársnője, a váci Tombor Sára hatodikként jutott be. A nap egyetlen magyar érdekeltségű döntőjében Jackl remekül kezdett, 250 méterig vezetett is, de szigetországi vetélytársnője végül erősebbnek bizonyult.

Így is ígéretes korábbi énjét idézte, hiszen 4:37.47 perces idejénél nagyon régen úszott jobbat,

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a tavalyi, somorjai Eb-n például 4:40-en kívüli produkcióval végzett bronzérmesként az októberben 18 éves kiválóság, aki a Bp. Honvéd klubszíneiben versenyez, jóllehet tavaly ősz óta ismét nevelőedzőjével, Kocsis Mártával Tatabányán készül. Tombor 4:55.10-zel nyolcadik lett.

A keddi nyitányon több más számban is remekeltek a mieink, akik az előfutamokból zömmel gond nélkül jutottak tovább, hogy aztán az esti középdöntőkben se valljanak szégyent. Így tett a Münchenbe a 200 pillangó címvédőjeként érkezett nyírbátori Antal Dávid, aki a délelőtti második legjobb produkció után 1:58.56-os kitűnő eredménnyel rukkolt elő, így

szerdán a leggyorsabbat megillető 4-es pályáról próbálhatja meg megvédeni 2025-ös Európa-bajnoki címét.

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Ugyanebben a számban a BVSC-s Biben Botond (2:00.23) hatodikként szerzett jogot a döntős részvételre.

Az 50 méteres hátszámokban mindkét nemnél lett magyar finalista: a nőknél a Jövő SC-s Kokas Fanni reggel a 66 fős mezőnyben a hatodik lett, majd a középdöntőben tovább javulva az ötödik idővel, 28.38 másodperces egyéni csúccsal „foglalta le” magának a 2-es sávot az Eb második napjának esti programjában. A fiúknál az újpesti Papp Sebestyén a nyolcadik idő (25.45 mp) tulajdonosaként döntős.

A 200 gyors 63 ifjút mozgósító mezőnyének középdöntőjében a sikeres selejtezőt követően két magyar volt érdekelt: a kaposvári Kakuk Koppány (1:50.36 p) 11.-ként már nem jutott tovább, Pápai Olivér viszont igen: a győriek tehetsége 1:47.64-gyel – eddigi legjobbjával – ötödikként került be a legjobb nyolc közé.

(Kiemelt képen: Jackl Vivien Fotó: Derencsényi István/MÚSZ)

Jackl Vivien úszás utánpótlás utánpótlássport
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