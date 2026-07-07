Szavazás: ön szerint 11-est kellett volna kapnia Egyiptomnak a győztes argentin gól előtt?
Mohamed Szalah és Lisandro Martínez lába 2–2-nél, az argentin tizenhatoson belül találkozott, az ellentámadásból Argentína 3–2-re megnyerte a meccset.
AZ ESET LASSÍTÁSA VIDEÓN 1:18-TÓL
AZ ESET KÉPEKEN
SZAVAZÁS
Ön szerint 11-est kellett volna kapnia Egyiptomnak?
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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)