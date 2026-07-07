Szavazás: ön szerint 11-est kellett volna kapnia Egyiptomnak a győztes argentin gól előtt?

Mint ismert, Argentína a 79. percben még kétgólos hátrányban volt, a végén mégis továbbjutásnak örülhetett az Egyiptom elleni vb-nyolcaddöntőben (3–2). A meccs után az egyiptomiak egy része csalást kiálltott – szerintük jogos tizenegyest nem kaptak meg az argentinok győztes gólja előtt. Ön szerint mi volt a helyes ítélet?

Mohamed Szalah és Lisandro Martínez lába 2–2-nél, az argentin tizenhatoson belül találkozott, az ellentámadásból Argentína 3–2-re megnyerte a meccset. AZ ESET LASSÍTÁSA VIDEÓN 1:18-TÓL AZ ESET KÉPEKEN ⁉️💥 ¿Hay penalti en la acción entre Nico González y Salah?



✅ 𝗡𝗢.



👉🏻 El jugador argentino intercepta el balón y, tras ello, se produce un contacto no punible.



▪️ Por tanto, no existe ninguna infracción previa revisable en el tercer gol de Argentina. pic.twitter.com/VuZXwk7RPK — Archivo VAR (@ArchivoVAR) July 7, 2026

SZAVAZÁS Ön szerint 11-est kellett volna kapnia Egyiptomnak? Igen, elmaradt a büntető

Nem, jó döntés született KÖSZÖNJÜK, HOGY SZAVAZOTT!