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Szavazás: ön szerint 11-est kellett volna kapnia Egyiptomnak a győztes argentin gól előtt?

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.07. 22:40
Nem itt, nem sokkal később, a tizenhatoson belül csapott össze egymással úgy Szalah és Martínez, hogy abból véleményes helyzet lett (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Argentína a 79. percben még kétgólos hátrányban volt, a végén mégis továbbjutásnak örülhetett az Egyiptom elleni vb-nyolcaddöntőben (3–2). A meccs után az egyiptomiak egy része csalást kiálltott – szerintük jogos tizenegyest nem kaptak meg az argentinok győztes gólja előtt. Ön szerint mi volt a helyes ítélet?

 

Mohamed Szalah és Lisandro Martínez lába 2–2-nél, az argentin tizenhatoson belül találkozott, az ellentámadásból Argentína 3–2-re megnyerte a meccset.  

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Ön szerint 11-est kellett volna kapnia Egyiptomnak?

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VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
ARGENTÍNA–EGYIPTOM 3–2 (0–1)
Atlanta, Atlanta Stadion, 68 239 néző. Vezette: Letexier (francia)
ARGENTÍNA: E. Martínez – Molina (Montiel, 73.), Romero (Otamendi, 90+5.), Li. Martínez, Tagliafico (N. González, 66.) – Paredes, Mac Allister, E. Fernández, De Paul (La. Martínez, 66.) – Messi, J. Álvarez (Medina, 90+5.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Lasin (Zizo, 90+6.), Attia – Hasszem Hasszan (Trézéguet, 73.), Asur (Fathi, a szünetben), Ziko (Marmus, 80.) – Szalah. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
Gólszerző: Romero (79.), Messi (83.), E. Fernández (90+2.), ill. Ibrahim (15.), Ziko (67.)

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