Jackl Vivien: megvan a harmadik Eb-szint; Milák Kristóf: 100 pillangón a világ idei legjobbja

De ez a sztori úgy tűnik, tényleg örömteli fordulatot vett, hiszen Jackl visszatért korábbi edzőjéhez, és újra szárnyal! A 800 gyors előtt már 1500-on is teljesítette a Sós Csaba kapitány által előírt Eb-szintet, és az ob záró napján, vagyis amikor már tényleg fáradt mindenki, Jackl Vivien is persze, a két gyorshoz még hozzáillesztette a 400 vegyest.

„A terv ez volt, de még mindig azt mondom, hogy a nyolcszáz gyors eredményére nem számítottam. Meg azt is, hogy így, az ötödik napon ez a négyszáz vegyesen már egyáltalán nem esett jól. Elégedett vagyok magammal, egy rossz időszak után így visszatérni szerintem jót jelent, várom az ifjúsági, majd a felnőtt Európa-bajnokságot is” – nyilatkozta Jackl Vivien.

És persze amikor egy fiatal ilyen mosolygósan nyilatkozik, tényleg okkal gondolhatjuk, minden rendben van. De igazán csak akkor nyugszik meg az ember, amikor ez a fiatal odasúgja a fülébe azt is: „Tényleg jól vagyok!”

A záró nap krónikájához tartozik, hogy Milák Kristóf 50 gyorson és 100 pillangón is nyerni tudott – utóbbi távon teljesítette az Eb-szintet, és tovább javította a már szombaton is az idei világranglistát érő időeredményét (50.93, 50.22).

Milák Kristóf, Németh Nándor és Szabó Szebasztián (Fotó: Czinege Melinda)

ÚSZÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

Férfiak. 50 m gyors. Országos bajnok: Milák Kristóf (BHSE, e: Szabó Álmos) 21.79, 2. Németh Nándor (FTC) 21.87, 3. Szabó Györgyei Szebasztián (BVSC-Zugló) 22.23. 400 m gyors. Ob: Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém, e: Szokolai László) 3:48.16, 2. Pápai Olivér (Uni Győri Úszó Sportegyesület) 3:49.16, 3. Rasovszky Kristóf (FTC) 3:49.98. 200 m hát. Ob: Kovács Benedek (FTC, e: Plagányi Zsolt) 1:57.10, 2. Rácz Zsombor (BVSC-Zugló) 1:57.56, 3. Kováts Alex (Uni Győri Úszó Sportegyesület) 1:59.50. 50 m mell. Ob: Dikácz Bence (Komáromi Úszóklub SE, e: Szeidl Balázs) 28.05, 2. Petróczki Zsombor (Békéscsabai EUK) 28.10, 3. Gál Olivér (Debreceni Sportcentrum SI) 28.46. 100 m pillangó. Ob: Milák Kristóf 50.22, 2. Márton Richárd (BHSE) 52.12, 3. Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE) 52.41. 400 m vegyes. Ob: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 4:15.21, 2. Holló Balázs (Békafütty-Egri Úszó Klub) 4:19.75, 3. Zanyi Ferdinánd (Békafütty-Egri Úszó Klub) 4:23.46

Nők. 50 m gyors. Ob: Senánszky Petra (Debreceni Sportcentrum SI, e: Kókai Dávid) 25.15, 2. Ugrai Panna (BVSC-Zugló) 25.45, 3. Molnár Flóra (Debreceni Sportcentrum SI) 26.04. 400 m gyors. Ob: Késely Ajna (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 4:11.56, 2. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 4:15.43, 3. Szabó Lilla (Debreceni Sportcentrum SI) 4:15.81. 200 m hát. Ob: Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló, e: Nagy Péter) 2:10.55, 2. Burián Katalin (Debreceni Sportcentrum SI) 2:11.03, 3. Kokas Fanni (Jövő SC) 2:11.48. 50 m mell. Ob: Fángli Henrietta (Uni Győri Úszó Sportegyesület, e: Petrov Iván) 31.52, 2. Zsebők Laura (Vasas SC) 32.16, 3. Nagy-Benedek Izabell (Békéscsabai EUK) 32.26. 100 m pillangó. Ob: Tankó Beatrix (UTE, e: Magyarovits Zoltán) 58.53, 2. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 59.56, 3. Szokol Szonja (Vasas SC) 59.79. 400 m vegyes. Ob: Jackl Vivien (BHSE, e: Kocsis Márta) 4:40.56, 2. Szabó-Feltóthy Eszter 4:48.71, 3. Dobra Katalin (Jövő SC) 4:53.88. Vegyes csapatok. 4x100 m gyorsváltó. Ob: BVSC-Zugló (Szabó Györgyei Szebasztián, Mészáros Dániel, Ugrai Panna, Szabó Kincső) 3:28.83, 2. FTC (Németh, Takács B., Molnár D., Orbán) 3:31.30, 3. Uni Győri Úszó Sportegyesület (Andor, Bóna, Zámbó, Lakó) 3:35.81