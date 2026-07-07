Nemzeti Sportrádió

A belga játékosok kifigurázták Trumpot a felfüggesztett piros lap miatt – videó

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.07.07. 08:05
null
Előre megbeszélt gólörömöt mutattak be a belga játékosok (Fotó: Getty Images)
Címkék
tánc Egyesült Államok foci vb 2026 Axel Witsel Donald Trump belga labdarúgó-válogatott
A belga labdarúgó-válogatott játékosai látványos gólörömmel váltak felkapottá a közösségi médiában: Romelu Lukaku találata után együtt mutatták be Donald Trump elterjedt, jellegzetes táncmozdulatait az Egyesült Államok elleni világbajnoki nyolcaddöntőben.

A belgák 4–1-es vezetésénél már borítékolható volt a győzelmük, így a csapat felszabadultan ünnepelhetett. A futballisták egymás mellé álltak, majd előre-hátra mozgatott karokkal utánozták az amerikai elnök ismert mozdulatsorát, amely az elmúlt időszakban számos videóban vált mémmé.

A gesztus egyértelmű utalás volt a mérkőzést megelőző napok eseményeire: Donald Trump telefonon érte el a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökénél, Gianni Infantinónál, hogy felfüggesszék Folarin Balogun eltiltását, ami nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi sportsajtóban, és a belga öltözőben is téma volt.

„Ez a csapat közös ötlete volt – mondta a találkozó után Axel Witsel. A legfontosabb az volt, hogy csapatként ünnepeljünk. A legjobb válasz mindenre, ami az elmúlt napokban történt, az, hogy a pályán bizonyítsunk. És ezt meg is tettük...”

Belgiumra a következő körben jóval nehezebb feladat vár, hiszen az Európa-bajnok Spanyolországgal találkozik a legjobb nyolc között.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–4 (1–2)

 

tánc Egyesült Államok foci vb 2026 Axel Witsel Donald Trump belga labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

Megnyugodhatnak az angolok, visszatért Harry Kane hangja – videón a csapatkapitány üzenete

Foci vb 2026
12 perce

„Én elfogadtam a döntést” – Balogun is megszólalt a botránya kapcsán

Foci vb 2026
25 perce

Mbappé durva, rasszista támadást kapott, de a válasz sem maradt el

Foci vb 2026
1 órája

Videó: Merino hajrábeli találata és a belgák négyese – a 26. játéknap góljai egy helyen

Foci vb 2026
2 órája

Trossard nagy elődök nyomában – statisztikák

Foci vb 2026
2 órája

Statisztikák: Lukaku a világbajnokságok leggólerősebb cseréje lett

Foci vb 2026
3 órája

Egy társrendező sem lesz ott a vb-negyeddöntőben

Foci vb 2026
3 órája

Thibaut Courtois: Nem a meccs előtti történések döntöttek, mi voltunk a jobbak

Foci vb 2026
3 órája
Ezek is érdekelhetik