A belga játékosok kifigurázták Trumpot a felfüggesztett piros lap miatt – videó

A belgák 4–1-es vezetésénél már borítékolható volt a győzelmük, így a csapat felszabadultan ünnepelhetett. A futballisták egymás mellé álltak, majd előre-hátra mozgatott karokkal utánozták az amerikai elnök ismert mozdulatsorát, amely az elmúlt időszakban számos videóban vált mémmé.

TRUMP DANCE AT THE TRUMP KENNEDY CENTER! 🕺🇺🇸 pic.twitter.com/sbJnMNpuWc — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 6, 2026

A gesztus egyértelmű utalás volt a mérkőzést megelőző napok eseményeire: Donald Trump telefonon érte el a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökénél, Gianni Infantinónál, hogy felfüggesszék Folarin Balogun eltiltását, ami nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi sportsajtóban, és a belga öltözőben is téma volt.

„Ez a csapat közös ötlete volt – mondta a találkozó után Axel Witsel. A legfontosabb az volt, hogy csapatként ünnepeljünk. A legjobb válasz mindenre, ami az elmúlt napokban történt, az, hogy a pályán bizonyítsunk. És ezt meg is tettük...”

Lukaku did the Trump dance after scoring the 4th goal pic.twitter.com/quJSUt8aqQ — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) July 7, 2026

Belgiumra a következő körben jóval nehezebb feladat vár, hiszen az Európa-bajnok Spanyolországgal találkozik a legjobb nyolc között.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–4 (1–2)