A belga játékosok kifigurázták Trumpot a felfüggesztett piros lap miatt – videó
A belgák 4–1-es vezetésénél már borítékolható volt a győzelmük, így a csapat felszabadultan ünnepelhetett. A futballisták egymás mellé álltak, majd előre-hátra mozgatott karokkal utánozták az amerikai elnök ismert mozdulatsorát, amely az elmúlt időszakban számos videóban vált mémmé.
A gesztus egyértelmű utalás volt a mérkőzést megelőző napok eseményeire: Donald Trump telefonon érte el a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökénél, Gianni Infantinónál, hogy felfüggesszék Folarin Balogun eltiltását, ami nagy visszhangot váltott ki a nemzetközi sportsajtóban, és a belga öltözőben is téma volt.
„Ez a csapat közös ötlete volt – mondta a találkozó után Axel Witsel. A legfontosabb az volt, hogy csapatként ünnepeljünk. A legjobb válasz mindenre, ami az elmúlt napokban történt, az, hogy a pályán bizonyítsunk. És ezt meg is tettük...”
Belgiumra a következő körben jóval nehezebb feladat vár, hiszen az Európa-bajnok Spanyolországgal találkozik a legjobb nyolc között.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
EGYESÜLT ÁLLAMOK–BELGIUM 1–4 (1–2)