Rekordszámú magyar női úszó az amerikai egyetemi úszóbajnokság döntőjében

2026.03.17. 15:28
Ábrahám Minna és Pádár Nikolett három-három számban indul Atlantában (Fotó: Árvai Károly)
úszás amerikai egyetemi bajnokság NCAA
Kilenc magyar versenyző áll rajthoz az amerikai egyetemi úszóbajnokság (NCAA) női döntőjében, a magyar szövetség közösségi oldalának keddi beszámolója szerint ilyen korábban még nem volt.

Szerdától szombatig az atlantai olimpiára épült uszodában rendezik az ameriaki egyetemi úszóbajnokság (NCAA) női csúcsviadalát, az első divízió döntőjét, amelyen kilenc magyar versenyző áll rajthoz..

„Ide bekerülni komoly rang, kizárólag azok úszhatnak, akik teljesítik az elég kemény szintidőket, és ez az idén a hölgyeknél sosem látott létszámban sikerült a kint tanuló magyar kiválóságoknak, hiszen kilencen is ott lehetnek a fináléban” – áll a bejegyzésben, amely kitér rá: a válogatott két oszlopos tagja, Ábrahám Minna, a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) és Pádár Nikolett, az austini Texasi Egyetem színeiben három távon is indulási jogot szerzett.

A férfiak döntője egy héttel később lesz ugyanott.

A női döntő magyar résztvevői és a távok yardban
Ábrahám Minna (USC): 100-200 gyors, 100 hát
Flück Nóra (Dél-Karolina): 1650 gyors
Kalmár Aliz (Fresno): 200 mell
Komoróczy Lora (Auburn): 100 hát
Molnár Dóra (USC): 200 hát
Pádár Nikolett (Texas): 100-200-500 gyors
Péter Virág (Houston): 200 mell
Szőke Zita (Ohio): 100-200 gyors
Tankó Beatrix (Nebraska): 100 pillangó

 

Legfrissebb hírek

„Annak van értéke, amiért megdolgozol” – interjú a hetvenéves Hargitay Andrással

Képes Sport
8 órája

Betlehem Dávid és Késely Ajna az 1500 m gyors bajnoka

Úszás
2026.03.07. 18:26

Két válogatott úszót igazolt a BVSC

Úszás
2026.03.06. 14:01

Hosszútávúszó medencés ob: zöld-fehér bajnokok

Úszás
2026.03.05. 20:50

Úszás: medencében, hosszú távon, tizenkettedszer

Utánpótlássport
2026.03.04. 17:41

Gyász: elhunyt Petrov Anatolij mesteredző

Úszás
2026.03.04. 10:10

Kós Hubert: Van, hogy elfelejtem, ki vagyok

Úszás
2026.02.25. 08:02

Kós Hubert lett a mezőny legeredményesebb úszója az amerikai egyetemi konferenciadöntőben

Úszás
2026.02.22. 11:43
Ezek is érdekelhetik