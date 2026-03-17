Rekordszámú magyar női úszó az amerikai egyetemi úszóbajnokság döntőjében

Szerdától szombatig az atlantai olimpiára épült uszodában rendezik az ameriaki egyetemi úszóbajnokság (NCAA) női csúcsviadalát, az első divízió döntőjét, amelyen kilenc magyar versenyző áll rajthoz..
„Ide bekerülni komoly rang, kizárólag azok úszhatnak, akik teljesítik az elég kemény szintidőket, és ez az idén a hölgyeknél sosem látott létszámban sikerült a kint tanuló magyar kiválóságoknak, hiszen kilencen is ott lehetnek a fináléban” – áll a bejegyzésben, amely kitér rá: a válogatott két oszlopos tagja, Ábrahám Minna, a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) és Pádár Nikolett, az austini Texasi Egyetem színeiben három távon is indulási jogot szerzett.
A férfiak döntője egy héttel később lesz ugyanott.
A női döntő magyar résztvevői és a távok yardban
Ábrahám Minna (USC): 100-200 gyors, 100 hát
Flück Nóra (Dél-Karolina): 1650 gyors
Kalmár Aliz (Fresno): 200 mell
Komoróczy Lora (Auburn): 100 hát
Molnár Dóra (USC): 200 hát
Pádár Nikolett (Texas): 100-200-500 gyors
Péter Virág (Houston): 200 mell
Szőke Zita (Ohio): 100-200 gyors
Tankó Beatrix (Nebraska): 100 pillangó