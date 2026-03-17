Rekordszámú magyar női úszó az amerikai egyetemi úszóbajnokság döntőjében

Szerdától szombatig az atlantai olimpiára épült uszodában rendezik az ameriaki egyetemi úszóbajnokság (NCAA) női csúcsviadalát, az első divízió döntőjét, amelyen kilenc magyar versenyző áll rajthoz..

„Ide bekerülni komoly rang, kizárólag azok úszhatnak, akik teljesítik az elég kemény szintidőket, és ez az idén a hölgyeknél sosem látott létszámban sikerült a kint tanuló magyar kiválóságoknak, hiszen kilencen is ott lehetnek a fináléban” – áll a bejegyzésben, amely kitér rá: a válogatott két oszlopos tagja, Ábrahám Minna, a Dél-kaliforniai Egyetem (USC) és Pádár Nikolett, az austini Texasi Egyetem színeiben három távon is indulási jogot szerzett.

A férfiak döntője egy héttel később lesz ugyanott.

A női döntő magyar résztvevői és a távok yardban

Ábrahám Minna (USC): 100-200 gyors, 100 hát

Flück Nóra (Dél-Karolina): 1650 gyors

Kalmár Aliz (Fresno): 200 mell

Komoróczy Lora (Auburn): 100 hát

Molnár Dóra (USC): 200 hát

Pádár Nikolett (Texas): 100-200-500 gyors

Péter Virág (Houston): 200 mell

Szőke Zita (Ohio): 100-200 gyors

Tankó Beatrix (Nebraska): 100 pillangó