Milák Kristóf megvédte címét 100 gyorson

Gigászok csatáját hozta két versenyszám is Sopronban, az országos bajnokság második napján: nem megbántva természetesen a többi távon vitézkedőket, egyértelmű volt már a rajt előtt, hogy a férfi 100 és a férfi 800 gyors döntőjét kiemelt figyelem övezi.

Okkal.

Milák Kristóf szerdán ugyan a negyedik idővel kvalifikálta magát a 200 pillangó fináléjára, attól visszalépett, így a második napon kizárólag a 100 gyorsra koncentrálhatott, utóbb kiderült, jól döntött, hiszen a szerdán remeklő Németh Nándor (a középdöntőben 48.11-et úszott) hiába „tepert” újfent nagyon gyorsan, az utolsó métereken Milák erőre kapott, és nyert. Hogy nem nyilatkozott, azon már senki sem lepődött meg, edzője, Szabó Álmos viszont elmondta, bár az út elején járnak még, Milák megcsinálta, amit megbeszéltek, az év ezen szakaszában a győztes idő (48.36) nem rossz, ugyanakkor az még kérdés, benne marad-e a klasszis repertoárjában a 200 pillangó…

A 48.11-es eredményétől csütörtökön elmaradt Németh Nándor (48.44), s leginkább erre kereste a választ Plagányi Zsolt tanítványa, nem feltétlenül az aranyat „siratta”:

„Minden nap más, ezúttal gyengébben is kezdtem, mint a szerdai középdöntőben, ennek ellenére sokkal jobban fájt a vége. Nem a helyezés bánt, hanem ez, hiszen egy világversenyen is háromszor kell jól úszni. A három tized nem sok, de mégis rosszabb, mint a középdöntős időm… Milák Kristóf jól úszott, ő az az ember, aki ha akarja, hogy újra ott legyen a legjobbak között, ott is lesz, én úgy látom, talán visszakapjuk a korábbi Kristófot, és ez tényleg kizárólag csak rajta múlik.”

Férfi 800 gyorson előbb Sárkány Zalán, majd Betlehem Dávid vezette a mezőnyt, aztán hatszáz méter után Rasovszky Kristóf váltott gyorsabb iramra, s úgy tűnt, megvédi címét, csak Betlehem gondolkozott másként, egyetlen századdal (!) „lenyúlta” cimboráját.

A soproni ob második napján rögzíthettük, lesz magyar induló az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon: a szeptember óta ismét korábbi edzőjével, Kocsis Mártával készülő Jackl Vivien 1500 gyorson 16:12.16-tal nyert – a program elején Kertész Borókával holtversenyben 200 pillangón is győzött, a leghosszabb távon pedig az arany mellett annak is örülhetett, hogy teljesítette a kapitány által meghatározott Eb-szintet (16:17.31) is.

Antal Dávid, a férfi 200 m pillangó bajnoka Megdöbbentett ez az aranyérem, nem is számítottam arra, hogy nyerhetek… Az viszont, hogy a korosztályos versenyek után felnőtt országos bajnokságon is nyertem, további motivációt ad nekem. Menni kell tovább, javulnom kell tovább. Ugrai Panna, a női 100 m gyors bajnoka A szerdai középdöntőben az volt a cél, hogy a csütörtöki döntőben a középső pályák egyikén úszhassak. Éreztem, hogy könnyedén úszom, vagyis volt abban a szerda esti úszásban tartalék, a döntőben viszont már nem tartalékolunk, s ez az arany mellett hozott egy hét tizedes egyéni csúcsot is. Betlehem Dávid, a férfi 800 m gyors bajnoka Nem tudtam, mire számítsak. Sárkány Zalánt utolértem négyszáznál, de utána kicsit visszavettünk, ezt meg Rasovszky Kristóf kihasználta. Örülök, hogy a vége ilyen jól sikerült: ebben már benne volt minden, amit tanultam az elmúlt években, nem nézelődtem, betettem a fejem a vízbe, s mentem a falig. Ennek köszönhettem, hogy megtréfáltam Kristófot a végén. Jackl Vivien, a női 1500 gyors és 200 pillangó bajnoka Messze nem vagyok csúcsformában, nagyon örülök az ezerötszázas időmnek, mégiscsak a kétszáz pillangó után sikerült megúsznom a szintet. Nekem ez a fő számom, Kertész Borókának meg a kétszáz pillangó, úgyhogy itt aranyra nem számítottam. A középdöntőben és a döntőben is egyéni csúcsot úsztam, ennek is örülök. Vélemények

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

FÉRFIAK

100 m gyors

Országos bajnok: Milák Kristóf (BHSE, edző: Szabó Álmos) 48.36, 2. Németh Nándor (FTC) 48.44, 3. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 49.16

800 m gyors

Országos bajnok: Betlehem Dávid (FTC, e: Szokolai László) 7:48.08, 2. Rasovszky Kristóf (FTC) 7:48.09, 3. Sárkány Zalán (Balaton ÚK Veszprém) 7:49.44

200 m mell

Országos bajnok: Zombori Gábor (UTE, e: Virth Balázs) 2:15.35, 2. Eszenyi Ábel (DKSE Dunaújváros) 2:17.08, 3. Börzsei Zalán (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 2:18.71

200 m pillangó

Országos bajnok: Antal Dávid (Bátori Sárkány ÚE, e: Kaliba Viktor, Stefánia Licska) 1:56.45, 2. Márton Richárd (BHSE) 1:56.59, 3. Holló Balázs (Békafütty-Egri Úszó Klub) 1:58.38

4x200 m gyorsváltó

Országos bajnok: FTC (Németh Nándor, Kovács Benedek, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) 7:19.30, 2. BHSE (Gálos, Kaiser, Márton, Barcsák) 7:28.69, 3. UNI Győri Úszó Sportegyesület (Kulcsár, Kováts, Deák, Pápai) 7:29.22

NŐK

100 m gyors

Országos bajnok: Ugrai Panna (BSVC-Zugló, e: Máté Hunor) 54.24, 2. Senánszky Petra (Debreceni Sportcentrum SI) 55.44, 3. Orbán Boróka (FTC) 56.36

1500 m gyors

Országos bajnok: Jackl Vivien (BHSE, e: Kocsis Márta) 16:12.16, 2. Késely Ajna (BVSC-Zugló) 16:20.95, 3. Mihályvári-Farkas Viktória (FTC) 16:27.50

200 m mell

Országos bajnok: Békési Eszter (BVSC-Zugló, e: Kovács Ottó) 2:30.44, 2. Vass Brigitta (UNI Győri Úszó Sportegyesület) 2:30.64, 3. Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:30.71

200 m pillangó

Országos bajnok: Jackl Vivien és Kertész Boróka (Jövő SC, e: Verrasztó Zoltán, Kóra Dániel, Verrasztó Evelyn) 2:10.36, 3. Miszlai Mira (Kőbánya SC) 2:12.92

4x200 m gyorsváltó

Országos bajnok: BVSC-Zugló (Szabó-Feltóthy Eszter, Szabó Kincső, Késely Ajna, Ugrai Panna) 8:10.59, 2. Jövő SC (Kokas, Dobra, Kertész, Flück) 8:14.77, 3. FTC (Bencsics, Orbán, Molnár D., Fábián B.) 8:16.07