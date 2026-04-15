Milák Kristóf Márton és Németh mögött – egyelőre

Világversenyeken érmes úszók sora ugrott vízbe Sopronban szerdán (délelőtt és délután) az országos bajnokság első napján, köztük az a Milák Kristóf, aki éppen egy évvel ezelőtt versenyzett legutóbb, akkor az ob-nak Kaposvár adott otthont.

A Szabó Álmossal készülő klasszis hat egyéni számot vállalt előzetesen, s az első napon tartotta magát a tervezett menetrendhez, hiszen mind száz gyorson, mind kétszáz pillangón ott volt a rajtköveknél, ráadásul kétszer is, hiszen mindkét számban bejutott a középdöntőbe is – ahonnan persze a csütörtöki finálékba is kvalifikálta magát.

Száz gyorson Németh Nándor (48.11) mögött a második (49.34), míg 200 pillangón Márton Richárd (1:56.56), Antal Dávid (1:57.34) és Holló Balázs (1:58.31) után a negyedik idővel (1:59.88). Az első nap estéjén Szabó Álmos jelezte, 200 pillangón visszalépteti Milákot.

Mindebből persze még semmiféle következtetést nem kell levonni, ha csak azt nem, hogy Németh és Márton kifejezetten jó formát mutat már a felkészülés ezen szakaszában is, és ahogyan Márton az M4 Sportnak elmondta, nem is Milákra figyel, sokkal inkább magára:

„Kristófnak ez az első versenye egy év után, adjunk még neki időt, lesz ő ennél sokkal jobb is, bízom abban, hogy vissza fogok térni. Szerdán délelőtt megmondtam az edzőmnek, Virth Balázsnak, hogy a középdöntőben 1:56-ot fogok úszni, ez sikerült, ezek után nagy reményeket fűzök a döntőhöz, remélem, meglesz az 1:56-on belüli idő is. Sok munka van ebben az eredményben, de maradt még ebben a kétszázban, leginkább az elejében.”

ÚSZÁS

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, SOPRON

Férfiak. 50 m hát. Országos bajnok: Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola, edző: Turós Márton) 25.30, 2. Kovács Benedek (FTC) 25.47, 3. Kós Olivér (BVSC-Zugló) 25.54. Nők. 50 m hát. Ob: Kokas Fanni (Jövő SC, e: Verrasztó Zoltán, Kóra Dániel), 28.47, 2. Komoróczy Lora (BVSC-Zugló) 28.57, 3. Burián Katalin (Debreceni Sportcentrum SI) 29.47.

Vegyes csapatok. 4x100 m vegyes váltó. Ob: BVSC-Zugló (Szabó-Feltóthy Eszter, Egri-Martin Marcos, Bagi Zoltán, Ugrai Panna) 3:52.96, 2. FTC (Kovács B., Kutai M., Ilyés, Orbán) 3:57.46, 3. Jövő SC (Kokas, Verrasztó D., Kertész, Deák) 3:58.46